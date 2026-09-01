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Экономика Ирана выдерживает войну, несмотря на санкции и блокаду

Экономика Ирана выдерживает войну, несмотря на санкции и блокаду - 01.09.2026, ПРАЙМ

Экономика Ирана выдерживает войну, несмотря на санкции и блокаду

Экономика Ирана, несмотря на шестимесячный военный конфликт с США, морскую блокаду и жесткие санкции, пока не рухнула, пишет Bloomberg. Страна обладает высокой... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T17:05+0300

2026-09-01T17:05+0300

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МОСКВА, 1 сент — ПРАЙМ. Экономика Ирана, несмотря на шестимесячный военный конфликт с США, морскую блокаду и жесткие санкции, пока не рухнула, пишет Bloomberg. Страна обладает высокой устойчивостью к внешнему давлению благодаря десятилетиям адаптации к санкционным режимам.Война усугубила существующие проблемы: инфляция достигла 87,9 процента в июле, риал обновил исторический минимум к доллару, а ВВП, по прогнозам МВФ, сократится на 5,4 процента в этом году. Бомбардировки нанесли ущерб на сумму около 270 миллиардов долларов. Однако Иран продолжает функционировать, используя многолетний опыт выживания в изоляции."Будет ли новая стратегия США успешной — вопрос открытый. Иран обладает высокой терпимостью к боли благодаря десятилетиям опыта преодоления различных уровней международных санкций, а страны, связанные с Тегераном, пока игнорируют предупреждения США", — отмечает Bloomberg.Ключевым фактором остается Китай, который закупает около 90 процентов иранского экспорта нефти. На судах в Персидском заливе застряло не менее 41 миллиона баррелей, но запасы могут поддерживать доходы еще 5-6 месяцев. США не решились на вторичные санкции против китайских банков, опасаясь ответных мер Пекина. ОАЭ разорвали связи с Ираном, но без удара по китайским покупателям "экономическая асфиксия" Тегерана остается неполной, резюмирует Bloomberg.

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мвф, bloomberg, иран, сша, тегеран, мировая экономика