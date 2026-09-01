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"Огромные риски": эксперт предостерег Исландию от вступления в ЕС

"Огромные риски": эксперт предостерег Исландию от вступления в ЕС - 01.09.2026, ПРАЙМ

"Огромные риски": эксперт предостерег Исландию от вступления в ЕС

Вступление Исландии в Евросоюз не сулит ничего хорошего для экономики страны, сказал РИА Новости профессор, председатель ассоциации за независимость Исландии... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T14:02+0300

2026-09-01T14:02+0300

2026-09-01T14:02+0300

мировая экономика

исландия

брюссель

ес

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Вступление Исландии в Евросоюз не сулит ничего хорошего для экономики страны, сказал РИА Новости профессор, председатель ассоциации за независимость Исландии Heimssyn Харальдур Олафссон. Референдум по вопросу возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз прошел в субботу на прошлой неделе в Исландии. Большинство граждан страны (53%) проголосовали против присоединения к ЕС. "С экономической точки зрения для Исландии членство в ЕС не сулит ничего, кроме огромных рисков", - сказал собеседник агентства. По его словам, членство в евроблоке лишь создаст угрозу потери контроля над природными ресурсами и риски необходимости платить огромные взносы в бюджет ЕС. "Также это создает риски, что Европейский союз будет препятствовать ведению Исландией бизнеса с другими странами", - добавил он. Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году после мирового финансового кризиса. Переговоры были заморожены в 2013 году новым правительством страны, в том числе из-за разногласий с Брюсселем по вопросам рыболовства и сельского хозяйства. Голосование на референдуме против положило конец попыткам возобновить переговоры, однако Исландия еще может вновь вернуться к этому вопросу в будущем.

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мировая экономика, исландия, брюссель, ес