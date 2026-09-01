https://1prime.ru/20260901/italija-872887382.html

В Италии средняя цена бензина за два месяца выросла на 12%

В Италии средняя цена бензина за два месяца выросла на 12% - 01.09.2026, ПРАЙМ

В Италии средняя цена бензина за два месяца выросла на 12%

Средняя стоимость бензина в Италии на обычных автозаправках за два месяца выросла на 12%, а на автомагистралях с 1 июля - на 11%, сообщила итальянская... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T17:05+0300

2026-09-01T17:05+0300

2026-09-01T17:05+0300

италия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872887382.jpg?1788271543

РИМ, 1 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость бензина в Италии на обычных автозаправках за два месяца выросла на 12%, а на автомагистралях с 1 июля - на 11%, сообщила итальянская Ассоциация защиты прав потребителей Codacons. "За два месяца бензин зарегистрировал непрерывный рост: средняя цена на обычной сети выросла на 12% в режиме самообслуживания, а на автомагистралях с 1 июля повышение составило 11%", - говорится в заявлении организации. Цена бензина при самостоятельной заправке на автомагистралях уже превысила 2,1 евро за литр. Codacons назвала этот показатель историческим рекордом, который в Италии ранее фиксировался лишь дважды - в марте 2022 года. Рост цен затронул не только дизельное топливо, в связи с чем ассоциация призвала правительство принять срочные меры для сдерживания стоимости бензина на заправках. "Скидок на дизельное топливо больше не достаточно, и правительство должно принять срочные меры также в отношении бензина, направленные на сдерживание цен на заправках", - отмечается в сообщении. В конце августа правительство Италии продлило действие снижения акциза на дизельное топливо до 5 сентября. Общая экономия для потребителей составляет 17 центов евро на литр. По данным министерства предприятий и продукции "Сделано в Италии", средняя цена бензина при заправке в режиме самообслуживания на дорожной сети страны по состоянию на 1 сентября составила 2,015 евро за литр, дизельного топлива - 2,136 евро. По состоянию на 1 июля эта стоимость составляла 1,8 и почти 1,9 евро за литр.

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

италия