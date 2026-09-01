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В Италии средняя цена бензина за два месяца выросла на 12% - 01.09.2026, ПРАЙМ
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В Италии средняя цена бензина за два месяца выросла на 12%
В Италии средняя цена бензина за два месяца выросла на 12% - 01.09.2026, ПРАЙМ
В Италии средняя цена бензина за два месяца выросла на 12%
Средняя стоимость бензина в Италии на обычных автозаправках за два месяца выросла на 12%, а на автомагистралях с 1 июля - на 11%, сообщила итальянская... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T17:05+0300
2026-09-01T17:05+0300
италия
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РИМ, 1 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость бензина в Италии на обычных автозаправках за два месяца выросла на 12%, а на автомагистралях с 1 июля - на 11%, сообщила итальянская Ассоциация защиты прав потребителей Codacons. "За два месяца бензин зарегистрировал непрерывный рост: средняя цена на обычной сети выросла на 12% в режиме самообслуживания, а на автомагистралях с 1 июля повышение составило 11%", - говорится в заявлении организации. Цена бензина при самостоятельной заправке на автомагистралях уже превысила 2,1 евро за литр. Codacons назвала этот показатель историческим рекордом, который в Италии ранее фиксировался лишь дважды - в марте 2022 года. Рост цен затронул не только дизельное топливо, в связи с чем ассоциация призвала правительство принять срочные меры для сдерживания стоимости бензина на заправках. "Скидок на дизельное топливо больше не достаточно, и правительство должно принять срочные меры также в отношении бензина, направленные на сдерживание цен на заправках", - отмечается в сообщении. В конце августа правительство Италии продлило действие снижения акциза на дизельное топливо до 5 сентября. Общая экономия для потребителей составляет 17 центов евро на литр. По данным министерства предприятий и продукции "Сделано в Италии", средняя цена бензина при заправке в режиме самообслуживания на дорожной сети страны по состоянию на 1 сентября составила 2,015 евро за литр, дизельного топлива - 2,136 евро. По состоянию на 1 июля эта стоимость составляла 1,8 и почти 1,9 евро за литр.
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италия
ИТАЛИЯ
17:05 01.09.2026
 
В Италии средняя цена бензина за два месяца выросла на 12%

Codacons: средняя цена бензина в Италии за два месяца выросла на 12%

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РИМ, 1 сен - ПРАЙМ. Средняя стоимость бензина в Италии на обычных автозаправках за два месяца выросла на 12%, а на автомагистралях с 1 июля - на 11%, сообщила итальянская Ассоциация защиты прав потребителей Codacons.
"За два месяца бензин зарегистрировал непрерывный рост: средняя цена на обычной сети выросла на 12% в режиме самообслуживания, а на автомагистралях с 1 июля повышение составило 11%", - говорится в заявлении организации.
Цена бензина при самостоятельной заправке на автомагистралях уже превысила 2,1 евро за литр. Codacons назвала этот показатель историческим рекордом, который в Италии ранее фиксировался лишь дважды - в марте 2022 года.
Рост цен затронул не только дизельное топливо, в связи с чем ассоциация призвала правительство принять срочные меры для сдерживания стоимости бензина на заправках.
"Скидок на дизельное топливо больше не достаточно, и правительство должно принять срочные меры также в отношении бензина, направленные на сдерживание цен на заправках", - отмечается в сообщении.
В конце августа правительство Италии продлило действие снижения акциза на дизельное топливо до 5 сентября. Общая экономия для потребителей составляет 17 центов евро на литр.
По данным министерства предприятий и продукции "Сделано в Италии", средняя цена бензина при заправке в режиме самообслуживания на дорожной сети страны по состоянию на 1 сентября составила 2,015 евро за литр, дизельного топлива - 2,136 евро. По состоянию на 1 июля эта стоимость составляла 1,8 и почти 1,9 евро за литр.
 
ИТАЛИЯ
 
 
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