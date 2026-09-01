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Россиян научили, как восстановить советский стаж для увеличения пенсии

Россиян научили, как восстановить советский стаж для увеличения пенсии - 01.09.2026, ПРАЙМ

Россиян научили, как восстановить советский стаж для увеличения пенсии

Размер пенсии может быть существенно занижен из-за пробелов в электронных базах Социального фонда. Как рассказала агентству "Прайм" генеральный директор "НПФ... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T02:02+0300

2026-09-01T02:02+0300

2026-09-01T02:02+0300

эксклюзив

социальный фонд

пенсии

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Размер пенсии может быть существенно занижен из-за пробелов в электронных базах Социального фонда. Как рассказала агентству "Прайм" генеральный директор "НПФ Ингосстрах" Оксана Иванова, автоматический расчет зачастую не учитывает ключевые периоды трудовой деятельности, особенно за советское время. Восстановление архивных справок, старых трудовых книжек и дипломов — это не просто формальность, а реальный способ вернуть в расчет годы работы и высокий заработок, упущенный вначале назначения пенсии.Центральный элемент перерасчета — это замена заработка за 2000-2001 годы, которые Соцфонд использует по умолчанию, на любые 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года. В кризисные годы доходы многих были минимальны, что дает низкий коэффициент. Закон же позволяет выбрать любой пятилетний непрерывный период с более высокой зарплатой."Однако важно помнить о законодательном ограничении: соотношение вашего заработка к средней по стране не может превышать 1,2. Смысл в замене периода есть только в том случае, если ваш коэффициент за 2000-2001 годы был ниже этого предела. В такой ситуации перерасчет может дать прибавку в несколько тысяч рублей к ежемесячной выплате", - говорит Иванова.Помимо заработка, критическое значение имеет подтверждение стажа. Трудовая книжка — главный, но не единственный документ. Размытые печати, исправления или отсутствие подписей часто служат причиной для исключения целых лет из стажа. Любой сохранившийся трудовой договор, выписка из приказа или расчетный листок могут стать законным доказательством спорного периода.Каждый подтвержденный год работы до 2002 года увеличивает стажевый коэффициент. Кроме того, эти годы участвуют в валоризации — переоценке пенсионных прав, заработанных до реформы 2002 года. Расчетный капитал увеличивается на 10% плюс по 1% за каждый полный год стажа до 1991 года, что напрямую конвертируется в современные пенсионные баллы и дает реальную прибавку.Отдельного внимания заслуживают документы об образовании и так называемые нестраховые периоды. Учеба в ПТУ, техникумах и институтах в советский период официально приравнивалась к трудовой деятельности, и ее включение в стаж может стать решающим для получения права на пенсию или звания "Ветеран труда". Также существенную прибавку дают документы, подтверждающие службу в армии, уход за инвалидами или пожилыми людьми, а также "северный" и "сельский" стаж.Например, за 15 лет работы в районах Крайнего Севера фиксированная выплата увеличивается почти на 4,8 тысячи рублей, а за 30 лет в сельском хозяйстве — на 25%. Для перерасчета необходимо подать заявление в клиентскую службу СФР, и выплата в большем размере будет назначена с 1-го числа следующего месяца.Несмотря на всю важность перерасчета государственной пенсии, даже ее максимальный размер, как правило, ограничен и едва ли превысит 25-30 тысяч рублей. "Коэффициент замещения утраченного заработка в России остается на уровне 25-30%, что значительно ниже международных стандартов. В этой связи системным решением является участие в Программе долгосрочных сбережений", - заключает эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, социальный фонд, пенсии