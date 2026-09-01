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Геологическая изученность Чукотки составляет около 35% - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Геологическая изученность Чукотки составляет около 35%
Геологическая изученность Чукотки составляет около 35% - 01.09.2026, ПРАЙМ
Геологическая изученность Чукотки составляет около 35%
Геологическая изученность Чукотки составляет около 35%, у округа огромный потенциал для открытия новых месторождений, и его нужно реализовывать, говорится в... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T09:18+0300
2026-09-01T10:09+0300
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промышленность
чукотка
владивосток
роснедра
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Геологическая изученность Чукотки составляет около 35%, у округа огромный потенциал для открытия новых месторождений, и его нужно реализовывать, говорится в сообщении Роснедр по итогам рабочей встречи заместителя руководителя ведомства Асламбека Гермаханова с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым на полях Восточного экономического форума. "Главная тема - геологоразведка. Уровень геологической изученности Чукотки сегодня составляет около 35%, при этом значительная часть исследований проводилась еще 50-60 лет назад. У региона огромный потенциал для открытия новых месторождений, и его нужно реализовывать", - говорится в сообщении. В Роснедрах отметили, что с прошлого года на Чукотке ведутся геологоразведочные работы на пяти объектах за счет федерального бюджета на сумму 2,3 миллиарда рублей. Всего на период до 2030 года на месторождения благородных и цветных металлов предусмотрено дополнительно 2,1 миллиарда рублей бюджетного финансирования. При этом объем геологоразведочных работ за счет недропользователей по итогам текущего года превысит 10 миллиардов рублей, добавили в ведомстве. Также на встрече Гермаханов и Кузнецов обсудили план аукционов на 2026–2027 годы, взаимодействие с территориальным органом Чукотнедрами, работу недропользователей и вопросы лицензирования. "Добывающая отрасль формирует 42% валового регионального продукта Чукотки. И чем активнее будет геологическое изучение, тем больше возможностей откроется и для экономики региона, и для страны в целом", - заключили в ведомстве. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, промышленность, чукотка, владивосток, роснедра, вэф
РОССИЯ, Промышленность, Чукотка, Владивосток, Роснедра, ВЭФ, ВЭФ-2026
09:18 01.09.2026 (обновлено: 10:09 01.09.2026)
 
Геологическая изученность Чукотки составляет около 35%

Роснедра: у Чукотки огромный потенциал для открытия новых месторождений

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Геологическая изученность Чукотки составляет около 35%, у округа огромный потенциал для открытия новых месторождений, и его нужно реализовывать, говорится в сообщении Роснедр по итогам рабочей встречи заместителя руководителя ведомства Асламбека Гермаханова с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым на полях Восточного экономического форума.
"Главная тема - геологоразведка. Уровень геологической изученности Чукотки сегодня составляет около 35%, при этом значительная часть исследований проводилась еще 50-60 лет назад. У региона огромный потенциал для открытия новых месторождений, и его нужно реализовывать", - говорится в сообщении.
В Роснедрах отметили, что с прошлого года на Чукотке ведутся геологоразведочные работы на пяти объектах за счет федерального бюджета на сумму 2,3 миллиарда рублей. Всего на период до 2030 года на месторождения благородных и цветных металлов предусмотрено дополнительно 2,1 миллиарда рублей бюджетного финансирования.
При этом объем геологоразведочных работ за счет недропользователей по итогам текущего года превысит 10 миллиардов рублей, добавили в ведомстве.
Также на встрече Гермаханов и Кузнецов обсудили план аукционов на 2026–2027 годы, взаимодействие с территориальным органом Чукотнедрами, работу недропользователей и вопросы лицензирования.
"Добывающая отрасль формирует 42% валового регионального продукта Чукотки. И чем активнее будет геологическое изучение, тем больше возможностей откроется и для экономики региона, и для страны в целом", - заключили в ведомстве.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026РОССИЯПромышленностьЧукоткаВладивостокРоснедраВЭФ
 
 
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