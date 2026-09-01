Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роснедра и правительство Якутии на ВЭФ обсудили развитие геологии - 01.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260901/jakutija-872887621.html
Роснедра и правительство Якутии на ВЭФ обсудили развитие геологии
Роснедра и правительство Якутии на ВЭФ обсудили развитие геологии - 01.09.2026, ПРАЙМ
Роснедра и правительство Якутии на ВЭФ обсудили развитие геологии
Заместитель руководителя Роснедр Асламбек Гермаханов и председатель правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков обсудили развитие геологической отрасли | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T17:11+0300
2026-09-01T17:31+0300
промышленность
россия
якутия
владивосток
роснедра
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872887621.jpg?1788273060
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Заместитель руководителя Роснедр Асламбек Гермаханов и председатель правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков обсудили развитие геологической отрасли в регионе на полях Восточного экономического форума, сообщили в Роснедрах. "Якутия - один из ключевых регионов для геологической отрасли. Здесь сконцентрирован огромный ресурсный потенциал, и его развитие - приоритетная задача", - сказано в сообщении в официальном канале Роснедр на платформе "Макс". "На встрече обсудили ход реализации второго этапа федерального проекта "Геология: возрождение легенды", в рамках которого в республике ведутся масштабные геологоразведочные работы на углеводороды и твердые полезные ископаемые", - добавляется там. Кроме того, обсуждалось проведение аукционов на право пользования участками недр и вопросы лицензирования. Отмечается, что за годы проведения ВЭФ Якутия заключила соглашений на сумму свыше 1 триллиона рублей, и геологоразведка - одно из ключевых направлений сотрудничества. В Роснедрах добавили, что республика наращивает добычу. Так, за последние годы добыча угля в Якутии выросла с 18 миллионов тонн до более чем 40 миллионов, а золота - до рекордных 56 тонн. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
якутия
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, якутия, владивосток, роснедра, вэф
Промышленность, РОССИЯ, ЯКУТИЯ, Владивосток, Роснедра, ВЭФ
17:11 01.09.2026 (обновлено: 17:31 01.09.2026)
 
Роснедра и правительство Якутии на ВЭФ обсудили развитие геологии

Замглавы Роснедр Гермаханов и глава правительства Якутии обсудили развитие геологии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Заместитель руководителя Роснедр Асламбек Гермаханов и председатель правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков обсудили развитие геологической отрасли в регионе на полях Восточного экономического форума, сообщили в Роснедрах.
"Якутия - один из ключевых регионов для геологической отрасли. Здесь сконцентрирован огромный ресурсный потенциал, и его развитие - приоритетная задача", - сказано в сообщении в официальном канале Роснедр на платформе "Макс".
"На встрече обсудили ход реализации второго этапа федерального проекта "Геология: возрождение легенды", в рамках которого в республике ведутся масштабные геологоразведочные работы на углеводороды и твердые полезные ископаемые", - добавляется там.
Кроме того, обсуждалось проведение аукционов на право пользования участками недр и вопросы лицензирования.
Отмечается, что за годы проведения ВЭФ Якутия заключила соглашений на сумму свыше 1 триллиона рублей, и геологоразведка - одно из ключевых направлений сотрудничества.
В Роснедрах добавили, что республика наращивает добычу. Так, за последние годы добыча угля в Якутии выросла с 18 миллионов тонн до более чем 40 миллионов, а золота - до рекордных 56 тонн.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ПромышленностьРОССИЯЯКУТИЯВладивостокРоснедраВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала