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Роснедра и правительство Якутии на ВЭФ обсудили развитие геологии

Роснедра и правительство Якутии на ВЭФ обсудили развитие геологии - 01.09.2026, ПРАЙМ

Роснедра и правительство Якутии на ВЭФ обсудили развитие геологии

Заместитель руководителя Роснедр Асламбек Гермаханов и председатель правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков обсудили развитие геологической отрасли | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T17:11+0300

2026-09-01T17:11+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Заместитель руководителя Роснедр Асламбек Гермаханов и председатель правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков обсудили развитие геологической отрасли в регионе на полях Восточного экономического форума, сообщили в Роснедрах. "Якутия - один из ключевых регионов для геологической отрасли. Здесь сконцентрирован огромный ресурсный потенциал, и его развитие - приоритетная задача", - сказано в сообщении в официальном канале Роснедр на платформе "Макс". "На встрече обсудили ход реализации второго этапа федерального проекта "Геология: возрождение легенды", в рамках которого в республике ведутся масштабные геологоразведочные работы на углеводороды и твердые полезные ископаемые", - добавляется там. Кроме того, обсуждалось проведение аукционов на право пользования участками недр и вопросы лицензирования. Отмечается, что за годы проведения ВЭФ Якутия заключила соглашений на сумму свыше 1 триллиона рублей, и геологоразведка - одно из ключевых направлений сотрудничества. В Роснедрах добавили, что республика наращивает добычу. Так, за последние годы добыча угля в Якутии выросла с 18 миллионов тонн до более чем 40 миллионов, а золота - до рекордных 56 тонн. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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