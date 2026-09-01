https://1prime.ru/20260901/juzhuralzoloto-872876989.html

В ЮГК дали нейтральные рекомендации миноритариям по оферте о выкупе акций

В ЮГК дали нейтральные рекомендации миноритариям по оферте о выкупе акций - 01.09.2026, ПРАЙМ

В ЮГК дали нейтральные рекомендации миноритариям по оферте о выкупе акций

Совет директоров "Южуралзолото" (ЮГК) дал нейтральные рекомендации миноритариям по оферте "БТС-Мост Холдинга", предложив акционерам самим оценить риски продажи... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T13:36+0300

2026-09-01T13:36+0300

2026-09-01T13:39+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Совет директоров "Южуралзолото" (ЮГК) дал нейтральные рекомендации миноритариям по оферте "БТС-Мост Холдинга", предложив акционерам самим оценить риски продажи ценных бумаг в срок по 26 октября, следует из материалов компании. "Совет директоров ПАО "ЮГК" сообщает о возможности акционеров-владельцев обыкновенных акций ПАО "ЮГК" принять обязательное предложение в установленный срок или отказаться от его принятия. Срок принятия обязательного предложения: с "18" августа 2026 года по "26" октября 2026 года (включительно)", - сказано в сообщении. Отмечается, что предписание со стороны Банка России о приведении обязательного предложения в соответствие с законодательством или о несоответствии порядка определения цены приобретаемых ценных бумаг не выдавалось, в связи с чем делается вывод, что оферта соответствует требованиям законодательства РФ, а порядок определения цены соблюден. Совет директоров также рекомендует акционерам-владельцам учесть, что рыночная стоимость акций в будущем может измениться под воздействием факторов, многие из которых находятся вне контроля ЮГК, в том числе: политическая стабильность, макроэкономика, перспективы развития отрасли, спрос и изменение цен на услуги, объем оказываемых услуг, эффективность управления, изменение размеров доходов, оценки аналитиков, изменение законодательства. "Оценить планы акционерного общества "БТС–Мост Холдинг" в отношении ПАО "ЮГК", в том числе в отношении его работников, не представляется возможным в связи с отсутствием указания на такие планы в обязательном предложении", - добавляется в сообщении. В августе акционерное общество "БТС-Мост Холдинг" бизнесмена Руслана Байсарова выставило оферту миноритарным акционерам ЮГК по цене 74,25 копейки на акцию. В июле предприятие направило в ЦБ РФ обязательное предложение о покупке акций ЮГК. Оферта распространяется на 72,962 миллиарда акций из 222,779 миллиарда, то есть примерно 32,7% от общего числа.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, югк, банк россии