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Ипотечные каникулы для семей с детьми

Ипотечные каникулы для семей с детьми - 01.09.2026, ПРАЙМ

Ипотечные каникулы для семей с детьми

Российским семьям с 1 сентября при появлении второго и последующего ребенка будет проще оформить ипотечные каникулы на срок до полутора лет, доказывать снижение | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:18+0300

2026-09-01T00:18+0300

2026-09-01T00:18+0300

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анатолий аксаков

госдума

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российским семьям с 1 сентября при появлении второго и последующего ребенка будет проще оформить ипотечные каникулы на срок до полутора лет, доказывать снижение дохода больше не потребуется. Ипотечные каникулы - законная отсрочка, позволяющая временно не платить по ипотеке или уменьшить размер платежей. Ипотечными каникулами могут воспользоваться граждане, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Заявление на ипотечные каникулы можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. Чтобы получить такую льготу, жилье должно быть единственным, а сумма ипотеки не должна превышать 15 миллионов рублей. Также у заемщика не должно быть просрочек. Дата окончания ипотечных каникул не должна быть позднее дня достижения вторым и каждым последующим ребенком возраста полутора лет, а при его усыновлении (удочерении) – даты истечения 18 месяцев с момента усыновления (удочерения). При этом проценты по основному долгу будут начисляться только с седьмого месяца каникул, а платить их нужно будет только по их завершении. Такие длинные ипотечные каникулы позволят снизить нагрузку на семейный бюджет в период, когда один из родителей остается дома с малышом и не имеет возможности работать, отмечал председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Однако право потребовать от кредитора приостановить выплаты на период каникул можно будет реализовать лишь один раз за время действия ипотечного договора, пояснял он. Ранее российское законодательство позволяло заемщику при появлении ребенка оформить полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, бизнес, финансы, анатолий аксаков, госдума