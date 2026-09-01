https://1prime.ru/20260901/katar-872878988.html
Сохранение кризиса в Ормузском проливе ведет к эскалации, заявили в Катаре
Сохранение кризиса в Ормузском проливе ведет к эскалации, заявили в Катаре - 01.09.2026, ПРАЙМ
Сохранение кризиса в Ормузском проливе ведет к эскалации, заявили в Катаре
Сохранение кризиса вокруг Ормузского пролива приведет к его эскалации и навредит всем, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T14:41+0300
2026-09-01T14:41+0300
2026-09-01T14:41+0300
мировая экономика
ормузский пролив
катар
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872878988.jpg?1788262865
БЕЙРУТ, 1 сен - ПРАЙМ. Сохранение кризиса вокруг Ормузского пролива приведет к его эскалации и навредит всем, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари. "Сохранение кризиса вокруг Ормузского пролива без решений приведет к эскалации и навредит всем",- цитирует слова аль-Ансари телеканал Al-Jazeera. По словам представителя внешнеполитического ведомства, Доха продолжает контакты со своими партнерами в поисках мирного решения и открытия Ормузского пролива.
ормузский пролив
катар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, ормузский пролив, катар
Мировая экономика, Ормузский пролив, КАТАР
Сохранение кризиса в Ормузском проливе ведет к эскалации, заявили в Катаре
Аль-Ансари: сохранение кризиса в Ормузском проливе приведет к эскалации и навредит всем