https://1prime.ru/20260901/katar-872878988.html

Сохранение кризиса в Ормузском проливе ведет к эскалации, заявили в Катаре

Сохранение кризиса в Ормузском проливе ведет к эскалации, заявили в Катаре - 01.09.2026, ПРАЙМ

Сохранение кризиса в Ормузском проливе ведет к эскалации, заявили в Катаре

Сохранение кризиса вокруг Ормузского пролива приведет к его эскалации и навредит всем, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T14:41+0300

2026-09-01T14:41+0300

2026-09-01T14:41+0300

мировая экономика

ормузский пролив

катар

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872878988.jpg?1788262865

БЕЙРУТ, 1 сен - ПРАЙМ. Сохранение кризиса вокруг Ормузского пролива приведет к его эскалации и навредит всем, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари. "Сохранение кризиса вокруг Ормузского пролива без решений приведет к эскалации и навредит всем",- цитирует слова аль-Ансари телеканал Al-Jazeera. По словам представителя внешнеполитического ведомства, Доха продолжает контакты со своими партнерами в поисках мирного решения и открытия Ормузского пролива.

ормузский пролив

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, ормузский пролив, катар