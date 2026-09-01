Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай заинтересован в развитии инфраструктуры в российских портах - 01.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260901/kitaj-872849376.html
Китай заинтересован в развитии инфраструктуры в российских портах
Китай заинтересован в развитии инфраструктуры в российских портах - 01.09.2026, ПРАЙМ
Китай заинтересован в развитии инфраструктуры в российских портах
Китай заинтересован не только в перевозках по Северному морскому пути, но и в развитии прилегающей инфраструктуры в российских портах, рассказал в интервью РИА... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T03:00+0300
2026-09-01T03:00+0300
бизнес
россия
китай
дальний восток
арктика
алексей чекунков
владимир путин
минвостокразвития
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872849376.jpg?1788220820
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Китай заинтересован не только в перевозках по Северному морскому пути, но и в развитии прилегающей инфраструктуры в российских портах, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ-2026 министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. По словам министра, до конца 2026 года ожидается свыше 35 международных контейнерных рейсов по СМП между Китаем и арктическими российскими портами. "Китайские партнеры проявляют заинтересованность не только в перевозках по СМП, но и в развитии портовой и прилегающей железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающей перевалку грузов в рамках транспортных коридоров Дальнего Востока. Приоритетное внимание уделяется модернизации действующих и строительству новых перевалочных мощностей, а также формированию устойчивой грузовой базы и вопросам обеспечения безопасной навигации", - сказал Чекунков. Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Президент РФ Владимир Путин называл его самым эффективным и экономически целесообразным маршрутом, который находится под полным контролем России. По данным Минвостокразвития, за 10 лет объем перевозок по СМП вырос почти десятикратно - до 37 миллионов тонн в 2025 году. За восемь месяцев 2026 года уже перевезено 24,2 миллиона тонн грузов. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
китай
дальний восток
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, дальний восток, арктика, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития, вэф
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Дальний Восток, АРКТИКА, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Минвостокразвития, ВЭФ
03:00 01.09.2026
 
Китай заинтересован в развитии инфраструктуры в российских портах

Чекунков: Китай заинтересован в развитии инфраструктуры в российских портах

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Китай заинтересован не только в перевозках по Северному морскому пути, но и в развитии прилегающей инфраструктуры в российских портах, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ-2026 министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
По словам министра, до конца 2026 года ожидается свыше 35 международных контейнерных рейсов по СМП между Китаем и арктическими российскими портами.
"Китайские партнеры проявляют заинтересованность не только в перевозках по СМП, но и в развитии портовой и прилегающей железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающей перевалку грузов в рамках транспортных коридоров Дальнего Востока. Приоритетное внимание уделяется модернизации действующих и строительству новых перевалочных мощностей, а также формированию устойчивой грузовой базы и вопросам обеспечения безопасной навигации", - сказал Чекунков.
Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Президент РФ Владимир Путин называл его самым эффективным и экономически целесообразным маршрутом, который находится под полным контролем России. По данным Минвостокразвития, за 10 лет объем перевозок по СМП вырос почти десятикратно - до 37 миллионов тонн в 2025 году. За восемь месяцев 2026 года уже перевезено 24,2 миллиона тонн грузов.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙДальний ВостокАРКТИКААлексей ЧекунковВладимир ПутинМинвостокразвитияВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала