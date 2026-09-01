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Китай заинтересован в развитии инфраструктуры в российских портах

Китай заинтересован в развитии инфраструктуры в российских портах - 01.09.2026, ПРАЙМ

Китай заинтересован в развитии инфраструктуры в российских портах

Китай заинтересован не только в перевозках по Северному морскому пути, но и в развитии прилегающей инфраструктуры в российских портах, рассказал в интервью РИА... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T03:00+0300

2026-09-01T03:00+0300

2026-09-01T03:00+0300

бизнес

россия

китай

дальний восток

арктика

алексей чекунков

владимир путин

минвостокразвития

вэф

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Китай заинтересован не только в перевозках по Северному морскому пути, но и в развитии прилегающей инфраструктуры в российских портах, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ-2026 министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. По словам министра, до конца 2026 года ожидается свыше 35 международных контейнерных рейсов по СМП между Китаем и арктическими российскими портами. "Китайские партнеры проявляют заинтересованность не только в перевозках по СМП, но и в развитии портовой и прилегающей железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающей перевалку грузов в рамках транспортных коридоров Дальнего Востока. Приоритетное внимание уделяется модернизации действующих и строительству новых перевалочных мощностей, а также формированию устойчивой грузовой базы и вопросам обеспечения безопасной навигации", - сказал Чекунков. Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Президент РФ Владимир Путин называл его самым эффективным и экономически целесообразным маршрутом, который находится под полным контролем России. По данным Минвостокразвития, за 10 лет объем перевозок по СМП вырос почти десятикратно - до 37 миллионов тонн в 2025 году. За восемь месяцев 2026 года уже перевезено 24,2 миллиона тонн грузов. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

китай

дальний восток

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, китай, дальний восток, арктика, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития, вэф