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Китай и РФ продолжат совместную работу для укрепления сотрудничества - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Китай и РФ продолжат совместную работу для укрепления сотрудничества
Китай и РФ продолжат совместную работу для укрепления сотрудничества - 01.09.2026, ПРАЙМ
Китай и РФ продолжат совместную работу для укрепления сотрудничества
Китай готов работать с Россией для дальнейшего углубления практического сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды, заявил на... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T09:54+0300
2026-09-01T09:56+0300
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мид
газопровод "сила сибири"
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ПЕКИН, 1 сен - ПРАЙМ. Китай готов работать с Россией для дальнейшего углубления практического сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. "Под стратегическим руководством лидеров двух государств Китай и Россия осуществляют тесное сотрудничество в различных областях, включая энергетику", - заявил Го Цзякунь на вопрос о том, обсуждали ли лидеры РФ и КНР проект "Сила Сибири-2" в ходе встречи в Бишкеке на полях саммита ШОС. Дипломат подчеркнул, что Китай готов работать с Россией над дальнейшим углублением практического сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды.
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россия, мировая экономика, китай, кнр, бишкек, мид кнр, мид китая, мид, газопровод "сила сибири"
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Бишкек, МИД КНР, МИД Китая, МИД, Газопровод "Сила Сибири"
09:54 01.09.2026 (обновлено: 09:56 01.09.2026)
 
Китай и РФ продолжат совместную работу для укрепления сотрудничества

МИД КНР: Китай готов работать с Россией для дальнейшего углубления сотрудничества

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ПЕКИН, 1 сен - ПРАЙМ. Китай готов работать с Россией для дальнейшего углубления практического сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Под стратегическим руководством лидеров двух государств Китай и Россия осуществляют тесное сотрудничество в различных областях, включая энергетику", - заявил Го Цзякунь на вопрос о том, обсуждали ли лидеры РФ и КНР проект "Сила Сибири-2" в ходе встречи в Бишкеке на полях саммита ШОС.
Дипломат подчеркнул, что Китай готов работать с Россией над дальнейшим углублением практического сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды.
 
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