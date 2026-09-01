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Китай и РФ продолжат совместную работу для укрепления сотрудничества

Китай и РФ продолжат совместную работу для укрепления сотрудничества - 01.09.2026, ПРАЙМ

Китай и РФ продолжат совместную работу для укрепления сотрудничества

Китай готов работать с Россией для дальнейшего углубления практического сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды, заявил на... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T09:54+0300

2026-09-01T09:54+0300

2026-09-01T09:56+0300

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ПЕКИН, 1 сен - ПРАЙМ. Китай готов работать с Россией для дальнейшего углубления практического сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. "Под стратегическим руководством лидеров двух государств Китай и Россия осуществляют тесное сотрудничество в различных областях, включая энергетику", - заявил Го Цзякунь на вопрос о том, обсуждали ли лидеры РФ и КНР проект "Сила Сибири-2" в ходе встречи в Бишкеке на полях саммита ШОС. Дипломат подчеркнул, что Китай готов работать с Россией над дальнейшим углублением практического сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и взаимной выгоды.

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кнр

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россия, мировая экономика, китай, кнр, бишкек, мид кнр, мид китая, мид, газопровод "сила сибири"