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Китай переносит производства в Юго-Восточную Азию - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Китай переносит производства в Юго-Восточную Азию
Китай переносит производства в Юго-Восточную Азию - 01.09.2026, ПРАЙМ
Китай переносит производства в Юго-Восточную Азию
Китай переносит свои производства в страны Юго-Восточной Азии, чтобы смягчить последствия введенных в рамках торговой войны американских пошлин, что приносит... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T10:07+0300
2026-09-01T10:07+0300
мировая экономика
китай
таиланд
вьетнам
дональд трамп
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Китай переносит свои производства в страны Юго-Восточной Азии, чтобы смягчить последствия введенных в рамках торговой войны американских пошлин, что приносит Индонезии, Малайзии, Таиланду и Вьетнаму дополнительные инвестиции и позволяет увеличить экспорт в США, говорится в докладе Росконгресса "Тренды Азии 2026: бум ИИ, индустриальный перенос, геополитическая фрагментация", с которым ознакомилось РИА Новости. "Государства Юго-Восточной Азии, такие как Малайзия, Таиланд и особенно Вьетнам, извлекли выгоду из перенаправления торговых потоков и перестройки цепочек поставок на фоне торговой войны", - говорится в документе. Авторы отмечают, что роль Юго-Восточной Азии как глобального промышленного центра растет по мере переноса в этот регион производственных мощностей из Китая. Одна из причин такого переноса – рост издержек в самом Китае, который, по мнению экспертов, уже не является дешевой производственной площадкой. "Китайские компании также стали перенаправлять свое производство в Юго-Восточную Азию, в частности во Вьетнам и Индонезию, чтобы смягчить последствия американских пошлин, введенных в рамках торговой войны, которая началась в первый срок Дональда Трампа в 2018 году", - отмечается в документе. Приток инвестиций способствовал развитию производственного сектора этих стран и увеличению их экспорта в США. "При этом фокус внимания стал смещаться с увеличения объемов экспорта на изменение места в цепочке создания стоимости", - говорится в документе. Например, Индонезия в 2020 году ввела запрет на экспорт необработанной никелевой руды. Это заставило компании перерабатывать внутри страны никель, который используется в том числе для производства нержавеющей стали и аккумуляторов для электромобилей. А Таиланд, в свою очередь, предложил стимулы производителям электрокаров, стремясь увеличить их выпуск в стране. Однако эти изменения только усилили позиции Китая как поставщика ресурсов для соседних стран, отмечают эксперты. Так, большая часть комплектующих и компонентов для растущего производства поступает в Юго Восточную Азию из материкового Китая, а государства региона в основном служат сборочными площадками. Кроме того, китайские компании находят в Юго-Восточной Азии новые рынки и потребителей. "Экспортный сектор КНР продемонстрировал впечатляющие результаты в первом полугодии, став локомотивом экономики", - говорится в документе. "Во втором полугодии этого года и в 2027 году экспорт, скорее всего, останется основным драйвером роста второй экономики мира", - прогнозируют авторы.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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40
мировая экономика, китай, таиланд, вьетнам, дональд трамп
Мировая экономика, КИТАЙ, ТАИЛАНД, ВЬЕТНАМ, Дональд Трамп
10:07 01.09.2026
 
Китай переносит производства в Юго-Восточную Азию

Росконгресс: Китай переносит производства в страны Юго-Восточной Азии

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Китай переносит свои производства в страны Юго-Восточной Азии, чтобы смягчить последствия введенных в рамках торговой войны американских пошлин, что приносит Индонезии, Малайзии, Таиланду и Вьетнаму дополнительные инвестиции и позволяет увеличить экспорт в США, говорится в докладе Росконгресса "Тренды Азии 2026: бум ИИ, индустриальный перенос, геополитическая фрагментация", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Государства Юго-Восточной Азии, такие как Малайзия, Таиланд и особенно Вьетнам, извлекли выгоду из перенаправления торговых потоков и перестройки цепочек поставок на фоне торговой войны", - говорится в документе.
Авторы отмечают, что роль Юго-Восточной Азии как глобального промышленного центра растет по мере переноса в этот регион производственных мощностей из Китая. Одна из причин такого переноса – рост издержек в самом Китае, который, по мнению экспертов, уже не является дешевой производственной площадкой.
"Китайские компании также стали перенаправлять свое производство в Юго-Восточную Азию, в частности во Вьетнам и Индонезию, чтобы смягчить последствия американских пошлин, введенных в рамках торговой войны, которая началась в первый срок Дональда Трампа в 2018 году", - отмечается в документе.
Приток инвестиций способствовал развитию производственного сектора этих стран и увеличению их экспорта в США. "При этом фокус внимания стал смещаться с увеличения объемов экспорта на изменение места в цепочке создания стоимости", - говорится в документе.
Например, Индонезия в 2020 году ввела запрет на экспорт необработанной никелевой руды. Это заставило компании перерабатывать внутри страны никель, который используется в том числе для производства нержавеющей стали и аккумуляторов для электромобилей. А Таиланд, в свою очередь, предложил стимулы производителям электрокаров, стремясь увеличить их выпуск в стране.
Однако эти изменения только усилили позиции Китая как поставщика ресурсов для соседних стран, отмечают эксперты. Так, большая часть комплектующих и компонентов для растущего производства поступает в Юго Восточную Азию из материкового Китая, а государства региона в основном служат сборочными площадками. Кроме того, китайские компании находят в Юго-Восточной Азии новые рынки и потребителей.
"Экспортный сектор КНР продемонстрировал впечатляющие результаты в первом полугодии, став локомотивом экономики", - говорится в документе.
"Во втором полугодии этого года и в 2027 году экспорт, скорее всего, останется основным драйвером роста второй экономики мира", - прогнозируют авторы.
 
Мировая экономикаКИТАЙТАИЛАНДВЬЕТНАМДональд Трамп
 
 
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