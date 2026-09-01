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Китай ожидает расширения торговли с Дальним Востоком
Китай ожидает расширения торговли с Дальним Востоком - 01.09.2026, ПРАЙМ
Китай ожидает расширения торговли с Дальним Востоком
Китай ожидает, что торговля с Дальним Востоком расширится в сферах сельхозпродукции и промышленных комплектующих, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T12:29+0300
2026-09-01T12:29+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Китай ожидает, что торговля с Дальним Востоком расширится в сферах сельхозпродукции и промышленных комплектующих, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ генеральный консул КНР во Владивостоке У Дэминь.
Он отметил, что сегодня основные статьи экспорта из КНР на Дальний Восток - это машины, электроника, промышленное оборудование и продукция легкой промышленности. Китай же закупает на Дальнем Востоке сельскохозяйственную продукцию, пиломатериалы и морепродукты.
"В перспективе ожидается расширение торгового сотрудничества в таких областях, как продукты глубокой переработки сельхозсырья и комплектующие для промышленности", - сказал генконсул.
Товарооборот России и Китая за январь-июль 2026 года вырос на 26,3%, составив более 159 миллиардов долларов, рассказал ранее РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
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бизнес, россия, китай, дальний восток, кнр, вэф
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Дальний Восток, КНР, ВЭФ
Китай ожидает расширения торговли с Дальним Востоком
Генконсул: Китай ожидает расширения торговли с Дальним Востоком
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Китай ожидает, что торговля с Дальним Востоком расширится в сферах сельхозпродукции и промышленных комплектующих, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ генеральный консул КНР во Владивостоке У Дэминь.
Он отметил, что сегодня основные статьи экспорта из КНР на Дальний Восток - это машины, электроника, промышленное оборудование и продукция легкой промышленности. Китай же закупает на Дальнем Востоке сельскохозяйственную продукцию, пиломатериалы и морепродукты.
"В перспективе ожидается расширение торгового сотрудничества в таких областях, как продукты глубокой переработки сельхозсырья и комплектующие для промышленности", - сказал генконсул.
Товарооборот России и Китая за январь-июль 2026 года вырос на 26,3%, составив более 159 миллиардов долларов, рассказал ранее РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.