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Китай построил первый в мире рудный балкер грузоподъемностью 325 тысяч тонн
Китай построил первый в мире рудный балкер грузоподъемностью 325 тысяч тонн - 01.09.2026, ПРАЙМ
Китай построил первый в мире рудный балкер грузоподъемностью 325 тысяч тонн
Китай завершил строительство первого в мире рудного балкера грузоподъемностью 325 тысяч тонн, работающего на двух видах топлива, включая метанол, сообщает... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T16:35+0300
2026-09-01T16:35+0300
2026-09-01T16:42+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Китай завершил строительство первого в мире рудного балкера грузоподъемностью 325 тысяч тонн, работающего на двух видах топлива, включая метанол, сообщает портал "Сина". "Первого сентября в Янчжоу провинции Цзянсу на востоке Китая официально завершилось строительство первого в мире рудного балкера грузоподъемностью 325 тысяч тонн, который работает на двух видах топлива, включая метанол", - сообщает портал. Судно оснащено первой в мире цифровой системой сдачи судна заказчику. Длина судна составляет 339,9 метра, а ширина - 62 метра. Благодаря двухтопливной силовой установке балкер может сокращать выбросы углекислого газа на 52 тысячи тонн в год. Согласно данным местных СМИ, ввод такого типа балкера знаменует прорывы в судостроительной отрасли, экологической сфере Китая.
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Китай построил первый в мире рудный балкер грузоподъемностью 325 тысяч тонн
"Сина": Китай построил первый в мире рудный балкер грузоподъемностью 325 тысяч тонн
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Китай завершил строительство первого в мире рудного балкера грузоподъемностью 325 тысяч тонн, работающего на двух видах топлива, включая метанол, сообщает портал "Сина".
"Первого сентября в Янчжоу провинции Цзянсу на востоке Китая официально завершилось строительство первого в мире рудного балкера грузоподъемностью 325 тысяч тонн, который работает на двух видах топлива, включая метанол", - сообщает портал.
Судно оснащено первой в мире цифровой системой сдачи судна заказчику. Длина судна составляет 339,9 метра, а ширина - 62 метра.
Благодаря двухтопливной силовой установке балкер может сокращать выбросы углекислого газа на 52 тысячи тонн в год.
Согласно данным местных СМИ, ввод такого типа балкера знаменует прорывы в судостроительной отрасли, экологической сфере Китая.