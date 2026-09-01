https://1prime.ru/20260901/kitaj-872886335.html

Китай построил первый в мире рудный балкер грузоподъемностью 325 тысяч тонн

Китай построил первый в мире рудный балкер грузоподъемностью 325 тысяч тонн - 01.09.2026, ПРАЙМ

Китай построил первый в мире рудный балкер грузоподъемностью 325 тысяч тонн

Китай завершил строительство первого в мире рудного балкера грузоподъемностью 325 тысяч тонн, работающего на двух видах топлива, включая метанол, сообщает... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T16:35+0300

2026-09-01T16:35+0300

2026-09-01T16:42+0300

россия

китай

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Китай завершил строительство первого в мире рудного балкера грузоподъемностью 325 тысяч тонн, работающего на двух видах топлива, включая метанол, сообщает портал "Сина". "Первого сентября в Янчжоу провинции Цзянсу на востоке Китая официально завершилось строительство первого в мире рудного балкера грузоподъемностью 325 тысяч тонн, который работает на двух видах топлива, включая метанол", - сообщает портал. Судно оснащено первой в мире цифровой системой сдачи судна заказчику. Длина судна составляет 339,9 метра, а ширина - 62 метра. Благодаря двухтопливной силовой установке балкер может сокращать выбросы углекислого газа на 52 тысячи тонн в год. Согласно данным местных СМИ, ввод такого типа балкера знаменует прорывы в судостроительной отрасли, экологической сфере Китая.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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