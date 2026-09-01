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В Китае отменили налоговую льготу на дивиденды для иностранцев

В Китае отменили налоговую льготу на дивиденды для иностранцев - 01.09.2026, ПРАЙМ

В Китае отменили налоговую льготу на дивиденды для иностранцев

Министерство финансов и Государственная налоговая администрация КНР отменили действовавшую с 1994 года налоговую льготу на дивиденды для иностранных граждан в... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T17:57+0300

2026-09-01T17:57+0300

2026-09-01T17:57+0300

бизнес

мировая экономика

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south china morning post

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ПЕКИН, 1 сен - ПРАЙМ. Министерство финансов и Государственная налоговая администрация КНР отменили действовавшую с 1994 года налоговую льготу на дивиденды для иностранных граждан в компаниях с зарубежным участием, установив ставку в размере 20%, сообщает газета South China Morning Post. "Новые меры в основном направлены на доходы физических лиц в виде процентов, дивидендов и бонусов в целях исчисления подоходного налога", - пишет газета со ссылкой на совместное заявление министерства финансов и Государственной налоговой администрации КНР. Отмена дифференцированного подхода направлена на унификацию налоговой системы и ликвидацию схем, при которых китайские фирмы перерегистрировались как иностранные для вывода прибыли без уплаты налогов. Нововведение восстанавливает принцип налоговой нейтральности между местными и зарубежными инвесторами. При этом пока не подтверждено, затронет ли правило жителей Гонконга, Макао, Тайваня и проживающих за рубежом иностранцев. Предприятия с иностранным капиталом обязаны удерживать налог при выплате и подавать декларацию в течение 15 дней следующего месяца. Налоговое освобождение действовало в КНР с 1994 года для стимулирования реформ и привлечения зарубежного капитала. Решение стало очередным шагом Пекина по формированию единого национального рынка, усилению контроля за трансграничными финансовыми потоками и пресечению уклонения от налогов, в рамках которого в июле власти страны подвели под личный подоходный налог доходы через офшорные трасты.

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бизнес, мировая экономика, китай, кнр, гонконг, south china morning post