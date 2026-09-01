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Компании из Москвы представили свою продукцию на выставке в Китае - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Компании из Москвы представили свою продукцию на выставке в Китае
Компании из Москвы представили свою продукцию на выставке в Китае - 01.09.2026, ПРАЙМ
Компании из Москвы представили свою продукцию на выставке в Китае
Компании из Москвы представили свою продукцию на выставке полупроводникового оборудования и материалов CSEAC 2026 в Китае, сообщили РИА Новости в торговом... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T16:26+0300
2026-09-01T16:26+0300
бизнес
россия
китай
москва
кнр
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ПЕКИН, 1 сен - ПРАЙМ. Компании из Москвы представили свою продукцию на выставке полупроводникового оборудования и материалов CSEAC 2026 в Китае, сообщили РИА Новости в торговом представительстве России в КНР. Резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" впервые представили свою продукцию на одной из ключевых отраслевых площадок КНР - 14-й выставке полупроводникового оборудования, материалов и основных компонентов CSEAC 2026, которая проходит в китайском городе Уси. "На выставке московские компании демонстрируют оборудование, особо чистые реактивы, материалы и измерительные системы для производства микросхем", - рассказали в торгпредстве. Научно-исследовательский институт молекулярной электроники, в частности, представил 15 новых химических материалов. В их числе - фоторезисты, суспензии и антиотражающие покрытия для фотолитографии, а также составы для химико-механической планаризации. "Участие в выставке в Китае - важный шаг для продвижения отечественных технологий за рубежом… Такие мероприятия позволяют предприятиям показывать высокий уровень своих решений и находить новых деловых партнеров", - привели в торговом представительстве слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова. Как уточнили в торгпредстве, Москва лидирует среди регионов РФ по доле товарооборота с Китаем. В первом полугодии 2026 года этот показатель увеличился на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом промышленный экспорт столицы в Китай вырос более чем в два раза за счет поставок продукции авиастроения и энергетического машиностроения. Сегодня на десяти площадках особой экономической зоны "Технополис Москва", чья общая площадь составляет 430 гектаров, локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий, работающих в сфере микроэлектроники, приборостроения, биомедицины, ИТ и робототехники, добавили в торгпредстве.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, россия, китай, москва, кнр
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, КНР
16:26 01.09.2026
 
Компании из Москвы представили свою продукцию на выставке в Китае

Компании из Москвы представили свою продукцию на выставке CSEAC 2026 в Китае

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ПЕКИН, 1 сен - ПРАЙМ. Компании из Москвы представили свою продукцию на выставке полупроводникового оборудования и материалов CSEAC 2026 в Китае, сообщили РИА Новости в торговом представительстве России в КНР.
Резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" впервые представили свою продукцию на одной из ключевых отраслевых площадок КНР - 14-й выставке полупроводникового оборудования, материалов и основных компонентов CSEAC 2026, которая проходит в китайском городе Уси.
"На выставке московские компании демонстрируют оборудование, особо чистые реактивы, материалы и измерительные системы для производства микросхем", - рассказали в торгпредстве.
Научно-исследовательский институт молекулярной электроники, в частности, представил 15 новых химических материалов. В их числе - фоторезисты, суспензии и антиотражающие покрытия для фотолитографии, а также составы для химико-механической планаризации.
"Участие в выставке в Китае - важный шаг для продвижения отечественных технологий за рубежом… Такие мероприятия позволяют предприятиям показывать высокий уровень своих решений и находить новых деловых партнеров", - привели в торговом представительстве слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Как уточнили в торгпредстве, Москва лидирует среди регионов РФ по доле товарооборота с Китаем. В первом полугодии 2026 года этот показатель увеличился на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом промышленный экспорт столицы в Китай вырос более чем в два раза за счет поставок продукции авиастроения и энергетического машиностроения.
Сегодня на десяти площадках особой экономической зоны "Технополис Москва", чья общая площадь составляет 430 гектаров, локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий, работающих в сфере микроэлектроники, приборостроения, биомедицины, ИТ и робототехники, добавили в торгпредстве.
 
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