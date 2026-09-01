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В "Пулково" начали тестировать концепцию "Тихий аэропорт"

В "Пулково" начали тестировать концепцию "Тихий аэропорт" - 01.09.2026, ПРАЙМ

В "Пулково" начали тестировать концепцию "Тихий аэропорт"

Концепцию "Тихий аэропорт" начали тестировать в петербургском аэропорту "Пулково", сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы"... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T16:02+0300

2026-09-01T16:02+0300

2026-09-01T16:04+0300

бизнес

аэропорт пулково

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен – ПРАЙМ. Концепцию "Тихий аэропорт" начали тестировать в петербургском аэропорту "Пулково", сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). "С 1 сентября "Пулково" начинает тестирование концепции "Тихий аэропорт". Количество голосовых объявлений в терминале будет сокращено. По громкой связи продолжат сообщать о начале посадки и ряде других обязательных статусах рейса", - говорится в сообщении. Отмечается, что концепция направлена на снижение шумовой нагрузки на пассажиров и делает атмосферу в аэропорту спокойнее и комфортнее. "Мы приняли решение снизить шумовую нагрузку на пассажира. Для этого мы развернули комплекс инфраструктуры для визуального информирования. Все важное пассажир увидит на экранах, в чат-боте и на табло", - отметил главный операционный директор аэропорта "Пулково" Павел Кушниренко, слова которого приводятся в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, аэропорт пулково