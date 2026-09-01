Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
КРДВ и "Чайна Диджитал" будут экспортировать контент в Китай - 01.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260901/krdv-872889113.html
КРДВ и "Чайна Диджитал" будут экспортировать контент в Китай
КРДВ и "Чайна Диджитал" будут экспортировать контент в Китай - 01.09.2026, ПРАЙМ
КРДВ и "Чайна Диджитал" будут экспортировать контент в Китай
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и компания "Чайна Диджитал" заключили на полях ВЭФ соглашение о сотрудничестве по реализации проекта прямого... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T17:48+0300
2026-09-01T17:48+0300
бизнес
технологии
дальний восток
арктика
китай
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872889113.jpg?1788274094
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и компания "Чайна Диджитал" заключили на полях ВЭФ соглашение о сотрудничестве по реализации проекта прямого экспорта мультимедиа-продуктов креативных индустрий Дальневосточного федерального округа РФ в КНР, сообщила пресс-служба корпорации. "На полях XI Восточного экономического форума Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компания "Чайна Диджитал" заключили соглашение о сотрудничестве по реализации проекта прямого экспорта мультимедиа-продуктов креативных индустрий Дальневосточного федерального округа Российской Федерации в Китайскую Народную Республику", - говорится в сообщении. Соглашение направлено на создание устойчивого канала коммерциализации интеллектуальной собственности дальневосточных правообладателей на китайском рынке, отметили в КРДВ. В рамках сотрудничества планируется обеспечить прямой экспорт не менее пяти мультимедиа-продуктов креативных индустрий. Директор департамента развития территорий КРДВ Вячеслав Завалин, слова которого приводит пресс-служба, подчеркнул, что тем самым создается устойчивый канал для выхода дальневосточного аудиовизуального контента на китайский рынок. "Чайна Диджитал" организует переговоры с китайскими дистрибуционными платформами, стриминговыми сервисами, телевизионными каналами и кинопрокатными организациями, а также обеспечит полный цикл локализации контента - от профессионального дубляжа на китайский язык до культурной адаптации с учетом национальной специфики и требований китайской аудитории", - добавляется в сообщении. Уточняется, что сотрудничество также предполагает привлечение китайских стратегических инвесторов, инвестиционных фондов и деловых партнеров для финансирования производства, локализации и продвижения аудиовизуального контента на китайском рынке. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
дальний восток
арктика
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, дальний восток, арктика, китай, вэф
Бизнес, Технологии, Дальний Восток, АРКТИКА, КИТАЙ, ВЭФ
17:48 01.09.2026
 
КРДВ и "Чайна Диджитал" будут экспортировать контент в Китай

КРДВ и "Чайна Диджитал" будут экспортировать мультимедиа-продукты в Китай

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и компания "Чайна Диджитал" заключили на полях ВЭФ соглашение о сотрудничестве по реализации проекта прямого экспорта мультимедиа-продуктов креативных индустрий Дальневосточного федерального округа РФ в КНР, сообщила пресс-служба корпорации.
"На полях XI Восточного экономического форума Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компания "Чайна Диджитал" заключили соглашение о сотрудничестве по реализации проекта прямого экспорта мультимедиа-продуктов креативных индустрий Дальневосточного федерального округа Российской Федерации в Китайскую Народную Республику", - говорится в сообщении.
Соглашение направлено на создание устойчивого канала коммерциализации интеллектуальной собственности дальневосточных правообладателей на китайском рынке, отметили в КРДВ. В рамках сотрудничества планируется обеспечить прямой экспорт не менее пяти мультимедиа-продуктов креативных индустрий.
Директор департамента развития территорий КРДВ Вячеслав Завалин, слова которого приводит пресс-служба, подчеркнул, что тем самым создается устойчивый канал для выхода дальневосточного аудиовизуального контента на китайский рынок.
"Чайна Диджитал" организует переговоры с китайскими дистрибуционными платформами, стриминговыми сервисами, телевизионными каналами и кинопрокатными организациями, а также обеспечит полный цикл локализации контента - от профессионального дубляжа на китайский язык до культурной адаптации с учетом национальной специфики и требований китайской аудитории", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что сотрудничество также предполагает привлечение китайских стратегических инвесторов, инвестиционных фондов и деловых партнеров для финансирования производства, локализации и продвижения аудиовизуального контента на китайском рынке.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесТехнологииДальний ВостокАРКТИКАКИТАЙВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала