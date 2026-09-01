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КРДВ и "Чайна Диджитал" будут экспортировать контент в Китай

КРДВ и "Чайна Диджитал" будут экспортировать контент в Китай - 01.09.2026, ПРАЙМ

КРДВ и "Чайна Диджитал" будут экспортировать контент в Китай

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и компания "Чайна Диджитал" заключили на полях ВЭФ соглашение о сотрудничестве по реализации проекта прямого... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T17:48+0300

2026-09-01T17:48+0300

2026-09-01T17:48+0300

бизнес

технологии

дальний восток

арктика

китай

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и компания "Чайна Диджитал" заключили на полях ВЭФ соглашение о сотрудничестве по реализации проекта прямого экспорта мультимедиа-продуктов креативных индустрий Дальневосточного федерального округа РФ в КНР, сообщила пресс-служба корпорации. "На полях XI Восточного экономического форума Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компания "Чайна Диджитал" заключили соглашение о сотрудничестве по реализации проекта прямого экспорта мультимедиа-продуктов креативных индустрий Дальневосточного федерального округа Российской Федерации в Китайскую Народную Республику", - говорится в сообщении. Соглашение направлено на создание устойчивого канала коммерциализации интеллектуальной собственности дальневосточных правообладателей на китайском рынке, отметили в КРДВ. В рамках сотрудничества планируется обеспечить прямой экспорт не менее пяти мультимедиа-продуктов креативных индустрий. Директор департамента развития территорий КРДВ Вячеслав Завалин, слова которого приводит пресс-служба, подчеркнул, что тем самым создается устойчивый канал для выхода дальневосточного аудиовизуального контента на китайский рынок. "Чайна Диджитал" организует переговоры с китайскими дистрибуционными платформами, стриминговыми сервисами, телевизионными каналами и кинопрокатными организациями, а также обеспечит полный цикл локализации контента - от профессионального дубляжа на китайский язык до культурной адаптации с учетом национальной специфики и требований китайской аудитории", - добавляется в сообщении. Уточняется, что сотрудничество также предполагает привлечение китайских стратегических инвесторов, инвестиционных фондов и деловых партнеров для финансирования производства, локализации и продвижения аудиовизуального контента на китайском рынке. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, технологии, дальний восток, арктика, китай, вэф