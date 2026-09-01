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Тим Кук объявил об уходе с поста генерального директора Apple - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Тим Кук объявил об уходе с поста генерального директора Apple
Тим Кук объявил об уходе с поста генерального директора Apple - 01.09.2026, ПРАЙМ
Тим Кук объявил об уходе с поста генерального директора Apple
Тим Кук признался в любви сообществу Apple, спустя 15 лет покидая пост генерального директора этой американской компании, пообещав остаться с ним в новой... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T14:06+0300
2026-09-01T14:52+0300
технологии
бизнес
apple
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Тим Кук признался в любви сообществу Apple, спустя 15 лет покидая пост генерального директора этой американской компании, пообещав остаться с ним в новой должности - председателя совета директоров."Шлю лучи любви всему сообществу Apple в мой последний день в качестве генерального директора. Моя должность изменится завтра, но моя любовь к сообществу Apple останется неизменной", - написал Кук в понедельник вечером в соцсети Х.О предстоящей смене с 1 сентября главы компании было официально объявлено еще в апреле. Новым гендиректором стал Джон Тернус, который занимался вопросами разработки "железа" и до сегодняшнего дня занимал должность старшего вице-президента Apple. Всего Тернус проработал в Apple около 25 лет и участвовал в разработке компьютеров Mac, а позднее iPad, AirPods, iPhone.Кук поблагодарил подписчиков за то, что "они были постоянным источником вдохновения".Миллиардер Илон Маск отметился в комментариях, поздравив Кука с "эпичной карьерой в Apple".Кук был седьмым гендиректором компании и продержался на этой должности дольше всех - с 2011 по 2026 год. В Apple Кук пришел из компьютерной фирмы Compaq в 1998 году.
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технологии, бизнес, apple
Технологии, Бизнес, Apple
14:06 01.09.2026 (обновлено: 14:52 01.09.2026)
 
Тим Кук объявил об уходе с поста генерального директора Apple

Тим Кук объявил об уходе с поста генерального директора Apple с 1 сентября

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Тим Кук признался в любви сообществу Apple, спустя 15 лет покидая пост генерального директора этой американской компании, пообещав остаться с ним в новой должности - председателя совета директоров.
"Шлю лучи любви всему сообществу Apple в мой последний день в качестве генерального директора. Моя должность изменится завтра, но моя любовь к сообществу Apple останется неизменной", - написал Кук в понедельник вечером в соцсети Х.
О предстоящей смене с 1 сентября главы компании было официально объявлено еще в апреле. Новым гендиректором стал Джон Тернус, который занимался вопросами разработки "железа" и до сегодняшнего дня занимал должность старшего вице-президента Apple. Всего Тернус проработал в Apple около 25 лет и участвовал в разработке компьютеров Mac, а позднее iPad, AirPods, iPhone.
Кук поблагодарил подписчиков за то, что "они были постоянным источником вдохновения".
Миллиардер Илон Маск отметился в комментариях, поздравив Кука с "эпичной карьерой в Apple".
Кук был седьмым гендиректором компании и продержался на этой должности дольше всех - с 2011 по 2026 год. В Apple Кук пришел из компьютерной фирмы Compaq в 1998 году.
 
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