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В российских транспортных вузах введут курс по беспилотным системам - 01.09.2026, ПРАЙМ
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В российских транспортных вузах введут курс по беспилотным системам
В российских транспортных вузах введут курс по беспилотным системам - 01.09.2026, ПРАЙМ
В российских транспортных вузах введут курс по беспилотным системам
Обязательный учебный курс по беспилотным системам с 1 сентября будет введен во всех 19 транспортных вузах России. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T00:38+0300
2026-09-01T00:38+0300
россия
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Обязательный учебный курс по беспилотным системам с 1 сентября будет введен во всех 19 транспортных вузах России. Ранее Минтранс сообщал, что на базе Академии гражданской авиации Российского университета транспорта реализуется программа среднего профессионального образования "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", а выпускники таких программ позволят более масштабно внедрять беспилотные технологии в экономику. Курс будет запущен по поручению министра транспорта Андрея Никитина с 1 сентября 2026 года во всех 19 транспортных вузах и будет обязательным для всех обучающихся, отметили в министерстве. В декабре Минтранс также указывал, что потребность России в специалистах по беспилотным авиационным системам до 2030 года составляет 355 тысяч человек.
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россия
РОССИЯ
00:38 01.09.2026
 
В российских транспортных вузах введут курс по беспилотным системам

Курс по беспилотным системам введут во всех транспортных вузах России с 1 сентября

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Обязательный учебный курс по беспилотным системам с 1 сентября будет введен во всех 19 транспортных вузах России.
Ранее Минтранс сообщал, что на базе Академии гражданской авиации Российского университета транспорта реализуется программа среднего профессионального образования "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", а выпускники таких программ позволят более масштабно внедрять беспилотные технологии в экономику.
Курс будет запущен по поручению министра транспорта Андрея Никитина с 1 сентября 2026 года во всех 19 транспортных вузах и будет обязательным для всех обучающихся, отметили в министерстве.
В декабре Минтранс также указывал, что потребность России в специалистах по беспилотным авиационным системам до 2030 года составляет 355 тысяч человек.
 
РОССИЯ
 
 
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