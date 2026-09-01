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В российских транспортных вузах введут курс по беспилотным системам

В российских транспортных вузах введут курс по беспилотным системам - 01.09.2026, ПРАЙМ

В российских транспортных вузах введут курс по беспилотным системам

Обязательный учебный курс по беспилотным системам с 1 сентября будет введен во всех 19 транспортных вузах России. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:38+0300

2026-09-01T00:38+0300

2026-09-01T00:38+0300

россия

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Обязательный учебный курс по беспилотным системам с 1 сентября будет введен во всех 19 транспортных вузах России. Ранее Минтранс сообщал, что на базе Академии гражданской авиации Российского университета транспорта реализуется программа среднего профессионального образования "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", а выпускники таких программ позволят более масштабно внедрять беспилотные технологии в экономику. Курс будет запущен по поручению министра транспорта Андрея Никитина с 1 сентября 2026 года во всех 19 транспортных вузах и будет обязательным для всех обучающихся, отметили в министерстве. В декабре Минтранс также указывал, что потребность России в специалистах по беспилотным авиационным системам до 2030 года составляет 355 тысяч человек.

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