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"Рубль сохраняет летний тренд": аналитики дали прогноз по курсам валют
"Рубль сохраняет летний тренд": аналитики дали прогноз по курсам валют - 01.09.2026, ПРАЙМ
"Рубль сохраняет летний тренд": аналитики дали прогноз по курсам валют
Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник ощутимо растет, после такого же по величине падения накануне, следует из данных Московской биржи. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T16:35+0300
2026-09-01T16:35+0300
2026-09-01T16:40+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник ощутимо растет, после такого же по величине падения накануне, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.13 мск повышался на 16 копеек (+1,3%), до 12,92 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,79-12,97 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 87,02 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 86,88 рубля. Рубль в волатильности Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник, после сильного падения накануне, ощутимо растет, обновляя максимум с февраля прошлого года (12,97 рубля), но оставаясь ниже круглого уровня 13 рублей. "Российская валюта в начале осени сохраняет летний тренд на ослабление. Завершение августовского налогового периода ослабляет поддержку для рынка, спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и ее покупки Минфином в рамках бюджетного правила создают основное давление на рубль", - комментирует Спартак Соболев из "Альфа-Форекса". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,37% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,36% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.16 мск росла на 4,9%, до 92,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,2%, до 99,6 пункта. Прогнозы Начало осени – исторически не самый благоприятный для рубля период, говорит Александр Дудников из компании "Цифра брокер". "Помимо сезонного фактора, остается открытым вопрос о параметрах операций Минфина на валютном рынке в сентябре текущего года. Регулятор раскроет параметры операций уже 3 сентября. В целом на рынке сохраняется тренд на ослабление рубля, в рамках которого валютные курсы могут сместиться в направлении верхних границ диапазонов 12,6-13 рублей за юань, 85-87 рублей за доллар и 99-101 рубль за евро", - считает он. Вероятно, монетарные власти сократят в сентябре объемы своих операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила, это замедлит рост курсов валют к рублю, полагает Соболев из "Альфа-Форекса". В России 1 сентября стартовал массовый запуск цифрового рубля, как третьей формы национальной валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, а также вступил в силу закон о легальном обращении криптовалют с лимитом для неквалифицированных инвесторов в 300 тысяч рублей в год - оба события намечают дальнейшую трансформацию денежного обращения, говорит Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал", рассуждая о факторах курсообразования рубля.
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рынок, рубль, валюта
Рынок, Экономика, рубль, валюта
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник ощутимо растет, после такого же по величине падения накануне, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.13 мск повышался на 16 копеек (+1,3%), до 12,92 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,79-12,97 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 87,02 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 86,88 рубля.
Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник, после сильного падения накануне, ощутимо растет, обновляя максимум с февраля прошлого года (12,97 рубля), но оставаясь ниже круглого уровня 13 рублей.
"Российская валюта в начале осени сохраняет летний тренд на ослабление. Завершение августовского налогового периода ослабляет поддержку для рынка, спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и ее покупки Минфином в рамках бюджетного правила создают основное давление на рубль", - комментирует Спартак Соболев из "Альфа-Форекса".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,37% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,36% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.16 мск росла на 4,9%, до 92,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) повышался на 0,2%, до 99,6 пункта.
Начало осени – исторически не самый благоприятный для рубля период, говорит Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
"Помимо сезонного фактора, остается открытым вопрос о параметрах операций Минфина на валютном рынке в сентябре текущего года. Регулятор раскроет параметры операций уже 3 сентября. В целом на рынке сохраняется тренд на ослабление рубля, в рамках которого валютные курсы могут сместиться в направлении верхних границ диапазонов 12,6-13 рублей за юань, 85-87 рублей за доллар и 99-101 рубль за евро", - считает он.
Вероятно, монетарные власти сократят в сентябре объемы своих операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила, это замедлит рост курсов валют к рублю, полагает Соболев из "Альфа-Форекса".
В России 1 сентября стартовал массовый запуск цифрового рубля, как третьей формы национальной валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, а также вступил в силу закон о легальном обращении криптовалют с лимитом для неквалифицированных инвесторов в 300 тысяч рублей в год - оба события намечают дальнейшую трансформацию денежного обращения, говорит Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал", рассуждая о факторах курсообразования рубля.