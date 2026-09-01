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Лайнер из Уфы экстренно сел в Кайсери из-за неисправности

Лайнер из Уфы экстренно сел в Кайсери из-за неисправности - 01.09.2026, ПРАЙМ

Лайнер из Уфы экстренно сел в Кайсери из-за неисправности

Самолет турецкой авиакомпании Corendon, выполнявший рейс Уфа-Анталья, экстренно сел в турецком Кайсери из-за технических проблем, пассажиров доставят в Анталью... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T11:27+0300

2026-09-01T11:27+0300

2026-09-01T11:27+0300

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СТАМБУЛ, 1 сен – ПРАЙМ. Самолет турецкой авиакомпании Corendon, выполнявший рейс Уфа-Анталья, экстренно сел в турецком Кайсери из-за технических проблем, пассажиров доставят в Анталью другим самолетом, сообщили РИА Новости в воздушной гавани Кайсери. "Самолет Corendon из Уфы в Анталью экстренно приземлился в нашем аэропорту из-за технических проблем. Пассажиры сейчас в аэропорту ожидают вылета в Анталью", - сообщили в аэропорту. "Corendon должна направить другой пустой самолет в Кайсери, чтобы доставить пассажиров в Анталью", - пояснили в воздушной гавани.

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бизнес, туризм, анталья, уфа