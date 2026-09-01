https://1prime.ru/20260901/layner--872867644.html
Лайнер из Уфы экстренно сел в Кайсери из-за неисправности
Лайнер из Уфы экстренно сел в Кайсери из-за неисправности - 01.09.2026, ПРАЙМ
Лайнер из Уфы экстренно сел в Кайсери из-за неисправности
Самолет турецкой авиакомпании Corendon, выполнявший рейс Уфа-Анталья, экстренно сел в турецком Кайсери из-за технических проблем, пассажиров доставят в Анталью... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:27+0300
2026-09-01T11:27+0300
2026-09-01T11:27+0300
бизнес
туризм
анталья
уфа
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/42/841424235_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_d5c22d60efb450dcaa8abfac8812ff09.jpg
СТАМБУЛ, 1 сен – ПРАЙМ. Самолет турецкой авиакомпании Corendon, выполнявший рейс Уфа-Анталья, экстренно сел в турецком Кайсери из-за технических проблем, пассажиров доставят в Анталью другим самолетом, сообщили РИА Новости в воздушной гавани Кайсери. "Самолет Corendon из Уфы в Анталью экстренно приземлился в нашем аэропорту из-за технических проблем. Пассажиры сейчас в аэропорту ожидают вылета в Анталью", - сообщили в аэропорту. "Corendon должна направить другой пустой самолет в Кайсери, чтобы доставить пассажиров в Анталью", - пояснили в воздушной гавани.
анталья
уфа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/42/841424235_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_db25204ec82c9d97e02f4abaab1568f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, анталья, уфа
Бизнес, Туризм, Анталья, Уфа
Лайнер из Уфы экстренно сел в Кайсери из-за неисправности
Самолет авиакомпании Corendon, летевший из Уфы в Анталию, экстренно сел в турецком Кайсери
СТАМБУЛ, 1 сен – ПРАЙМ. Самолет турецкой авиакомпании Corendon, выполнявший рейс Уфа-Анталья, экстренно сел в турецком Кайсери из-за технических проблем, пассажиров доставят в Анталью другим самолетом, сообщили РИА Новости в воздушной гавани Кайсери.
"Самолет Corendon из Уфы
в Анталью
экстренно приземлился в нашем аэропорту из-за технических проблем. Пассажиры сейчас в аэропорту ожидают вылета в Анталью", - сообщили в аэропорту.
"Corendon должна направить другой пустой самолет в Кайсери, чтобы доставить пассажиров в Анталью", - пояснили в воздушной гавани.