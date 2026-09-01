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Лимит сверхурочной работы в России с 1 сентября увеличится до 240 часов

Лимит сверхурочной работы в России с 1 сентября увеличится до 240 часов - 01.09.2026, ПРАЙМ

Лимит сверхурочной работы в России с 1 сентября увеличится до 240 часов

Лимит сверхурочной работы в России с 1 сентября увеличивается со 120 до 240 часов в год при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T01:54+0300

2026-09-01T01:54+0300

2026-09-01T01:54+0300

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общество

цср

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Лимит сверхурочной работы в России с 1 сентября увеличивается со 120 до 240 часов в год при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением, рассказал РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов. "С 1 сентября лимит сверхурочной работы не становится автоматически равным 240 часам для всех работников. Базовое ограничение в 120 часов в год сохраняется. Увеличить его до 240 часов работодатель сможет, только если такая возможность предусмотрена коллективным договором, отраслевым либо межотраслевым соглашением, которое распространяется на работодателя", - отметил Смелов. Он также подчеркнул, что привлечение конкретного сотрудника к сверхурочной работе свыше 120 часов допускается с его письменного согласия. Сохраняется также дневное ограничение - не более четырех часов сверхурочной работы. "Важно, что законодатель одновременно усиливает гарантии - начиная со 121-го сверхурочного часа каждый час должен оплачиваться не менее чем в двойном размере. В пределах первых 120 часов сохраняется правило: первые два часа сверхурочной работы - минимум в полуторном размере, последующие - минимум в двойном", - добавил глава ЦСР. Смелов также указал, что расчет производится исходя из заработной платы с учетом предусмотренных системой оплаты труда компенсационных и стимулирующих выплат. Он напомнил, что для некоторых работников годовой предел останется на уровне 120 часов - в частности для ряда работников с вредными условиями труда и некоторых работников государственных и муниципальных учреждений. Для пенсионеров, предпенсионеров и работников с вредными условиями определенных подклассов работа сверх 120 часов потребует письменного согласия и отсутствия медицинских противопоказаний.

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россия, общество , цср