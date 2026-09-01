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Родителей предупредили, что нужно знать школьнику о безопасности в сети - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Родителей предупредили, что нужно знать школьнику о безопасности в сети
Родителей предупредили, что нужно знать школьнику о безопасности в сети - 01.09.2026, ПРАЙМ
Родителей предупредили, что нужно знать школьнику о безопасности в сети
На фоне роста фишинговых атак, распространения дипфейков и мошенничества в мессенджерах школьникам необходимо изучать основы кибербезопасности столь же... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T01:01+0300
2026-09-01T01:01+0300
технологии
общество
школа
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МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. На фоне роста фишинговых атак, распространения дипфейков и мошенничества в мессенджерах школьникам необходимо изучать основы кибербезопасности столь же последовательно, как правила дорожного движения. Об этом агентству "Прайм" заявил руководитель службы информационной безопасности компании "Первый Бит" Андрей Макаркин.Одним из наиболее тяжёлых по последствиям рисков эксперт назвал шантаж и утечку компрометирующих материалов. "Главное правило — не отправлять никому личную информацию. Если угрозы уже поступили, не нужно платить: важно сохранить доказательства и сразу обратиться к родителям, другому взрослому, которому ребенок доверяет, или психологу", — подчеркнул он.Макаркин также предупредил, что собеседник в интернете не всегда является тем, за кого себя выдаёт. За страницей ровесника может скрываться взрослый, а доверительная переписка — вестись ботом. Тревожные признаки: отказ от видеосвязи, противоречия в рассказах о себе и попытки быстро перевести общение на личные темы. Отдельного внимания требуют аудио- и видеосообщения: современные технологии позволяют убедительно имитировать голос и внешность знакомого человека.Среди наиболее распространённых угроз — фишинг и кража аккаунтов. "Нельзя переходить по подозрительным ссылкам и вводить пароли на незнакомых сайтах. Для каждого важного сервиса нужен уникальный пароль, а двухфакторная аутентификация должна быть включена везде, где это возможно", — пояснил специалист. Он также рекомендовал устанавливать игры и программы только из официальных магазинов и не публиковать в открытом доступе адрес, номер телефона, геолокацию и расписание.Школьникам не следует загружать в нейросети персональные данные, личные переписки и пароли, а ответы искусственного интеллекта необходимо перепроверять. "Искусственный интеллект — это помощник, но не источник абсолютной истины и не хранилище секретов", — подчеркнул Макаркин. Ключевой навык для школьника — сделать паузу, перепроверить информацию и не бояться рассказать взрослым о подозрительном в сети.
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технологии, общество , школа
Технологии, Общество , школа
01:01 01.09.2026
 
Родителей предупредили, что нужно знать школьнику о безопасности в сети

Эксперт Макаркин: школьник должен знать о риске фишинга, дипфейков и мошенничества

© РИА Новости . Кирилл Ясько | Перейти в медиабанкУчастники программы обменов между Россией и Японией "Корабль дружбы"
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© РИА Новости . Кирилл Ясько
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МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. На фоне роста фишинговых атак, распространения дипфейков и мошенничества в мессенджерах школьникам необходимо изучать основы кибербезопасности столь же последовательно, как правила дорожного движения. Об этом агентству "Прайм" заявил руководитель службы информационной безопасности компании "Первый Бит" Андрей Макаркин.
Одним из наиболее тяжёлых по последствиям рисков эксперт назвал шантаж и утечку компрометирующих материалов.
"Главное правило — не отправлять никому личную информацию. Если угрозы уже поступили, не нужно платить: важно сохранить доказательства и сразу обратиться к родителям, другому взрослому, которому ребенок доверяет, или психологу", — подчеркнул он.
Макаркин также предупредил, что собеседник в интернете не всегда является тем, за кого себя выдаёт. За страницей ровесника может скрываться взрослый, а доверительная переписка — вестись ботом.
Тревожные признаки: отказ от видеосвязи, противоречия в рассказах о себе и попытки быстро перевести общение на личные темы. Отдельного внимания требуют аудио- и видеосообщения: современные технологии позволяют убедительно имитировать голос и внешность знакомого человека.
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Среди наиболее распространённых угроз — фишинг и кража аккаунтов. "Нельзя переходить по подозрительным ссылкам и вводить пароли на незнакомых сайтах. Для каждого важного сервиса нужен уникальный пароль, а двухфакторная аутентификация должна быть включена везде, где это возможно", — пояснил специалист.
Он также рекомендовал устанавливать игры и программы только из официальных магазинов и не публиковать в открытом доступе адрес, номер телефона, геолокацию и расписание.
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Школьникам не следует загружать в нейросети персональные данные, личные переписки и пароли, а ответы искусственного интеллекта необходимо перепроверять.
"Искусственный интеллект — это помощник, но не источник абсолютной истины и не хранилище секретов", — подчеркнул Макаркин. Ключевой навык для школьника — сделать паузу, перепроверить информацию и не бояться рассказать взрослым о подозрительном в сети.
 
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