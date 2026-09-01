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Отели с номерным фондом более 50 номеров будут заселяться через "Макс" - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Отели с номерным фондом более 50 номеров будут заселяться через "Макс"
Отели с номерным фондом более 50 номеров будут заселяться через "Макс" - 01.09.2026, ПРАЙМ
Отели с номерным фондом более 50 номеров будут заселяться через "Макс"
Российские отели с номерным фондом более 50 номеров с 1 сентября обязаны предоставлять возможность заселения при помощи цифрового ID на национальной платформе... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T00:35+0300
2026-09-01T00:35+0300
технологии
бизнес
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российские отели с номерным фондом более 50 номеров с 1 сентября обязаны предоставлять возможность заселения при помощи цифрового ID на национальной платформе "Макс", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития. Регистрация в отелях и гостиницах с помощью цифрового ID в "Максе" заработала в тестовом режиме в конце апреля. На начальном этапе она появилась в двух десятках отелей Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Татарстана, а к началу августа была доступна уже в 70 регионах РФ. Теперь же возможность такого заселения в гостиницы с номерным фондом более 50 номеров стала обязательной. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства РФ. "С 1 сентября 2026 года все отели с номерным фондом более 50 номеров будут обязаны обеспечить такую возможность. Туристы практически по всей России уже сегодня могут заселяться через приложение "Макс" с использованием "Цифрового ID" вместо бумажного паспорта", - сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Там подчеркнули, что сервис добровольный и доступен только совершеннолетним гражданам России. При этом для заселения с несовершеннолетними детьми предъявляется QR-код свидетельства о рождении из вкладки "Семья и дети" на портале "Госуслуги". Помимо этого у гостя сохраняется возможность использовать бумажный паспорт - цифровой ID предлагается как альтернатива, а не замена, подчеркнули в министерстве.
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технологии, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, сочи
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СОЧИ
00:35 01.09.2026
 
Отели с номерным фондом более 50 номеров будут заселяться через "Макс"

Отели с номерным фондом более 50 номеров в России будут заселяться через "Макс"

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российские отели с номерным фондом более 50 номеров с 1 сентября обязаны предоставлять возможность заселения при помощи цифрового ID на национальной платформе "Макс", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития.
Регистрация в отелях и гостиницах с помощью цифрового ID в "Максе" заработала в тестовом режиме в конце апреля. На начальном этапе она появилась в двух десятках отелей Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Татарстана, а к началу августа была доступна уже в 70 регионах РФ. Теперь же возможность такого заселения в гостиницы с номерным фондом более 50 номеров стала обязательной. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства РФ.
"С 1 сентября 2026 года все отели с номерным фондом более 50 номеров будут обязаны обеспечить такую возможность. Туристы практически по всей России уже сегодня могут заселяться через приложение "Макс" с использованием "Цифрового ID" вместо бумажного паспорта", - сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Там подчеркнули, что сервис добровольный и доступен только совершеннолетним гражданам России. При этом для заселения с несовершеннолетними детьми предъявляется QR-код свидетельства о рождении из вкладки "Семья и дети" на портале "Госуслуги".
Помимо этого у гостя сохраняется возможность использовать бумажный паспорт - цифровой ID предлагается как альтернатива, а не замена, подчеркнули в министерстве.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСОЧИ
 
 
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