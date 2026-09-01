https://1prime.ru/20260901/maks-872846693.html

Отели с номерным фондом более 50 номеров будут заселяться через "Макс"

Отели с номерным фондом более 50 номеров будут заселяться через "Макс" - 01.09.2026, ПРАЙМ

Отели с номерным фондом более 50 номеров будут заселяться через "Макс"

Российские отели с номерным фондом более 50 номеров с 1 сентября обязаны предоставлять возможность заселения при помощи цифрового ID на национальной платформе... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:35+0300

2026-09-01T00:35+0300

2026-09-01T00:35+0300

технологии

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

сочи

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872846693.jpg?1788212101

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Российские отели с номерным фондом более 50 номеров с 1 сентября обязаны предоставлять возможность заселения при помощи цифрового ID на национальной платформе "Макс", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития. Регистрация в отелях и гостиницах с помощью цифрового ID в "Максе" заработала в тестовом режиме в конце апреля. На начальном этапе она появилась в двух десятках отелей Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Татарстана, а к началу августа была доступна уже в 70 регионах РФ. Теперь же возможность такого заселения в гостиницы с номерным фондом более 50 номеров стала обязательной. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства РФ. "С 1 сентября 2026 года все отели с номерным фондом более 50 номеров будут обязаны обеспечить такую возможность. Туристы практически по всей России уже сегодня могут заселяться через приложение "Макс" с использованием "Цифрового ID" вместо бумажного паспорта", - сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Там подчеркнули, что сервис добровольный и доступен только совершеннолетним гражданам России. При этом для заселения с несовершеннолетними детьми предъявляется QR-код свидетельства о рождении из вкладки "Семья и дети" на портале "Госуслуги". Помимо этого у гостя сохраняется возможность использовать бумажный паспорт - цифровой ID предлагается как альтернатива, а не замена, подчеркнули в министерстве.

москва

санкт-петербург

сочи

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, сочи