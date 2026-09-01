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Состояние Илона Маска за август выросло на 200 миллиардов долларов

Состояние Илона Маска за август выросло на 200 миллиардов долларов - 01.09.2026, ПРАЙМ

Состояние Илона Маска за август выросло на 200 миллиардов долларов

Состояние американского предпринимателя Илона Маска за август подскочило на 200 миллиардов долларов - до 892 миллиардов долларов, он по-прежнему остается... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T15:40+0300

2026-09-01T15:40+0300

2026-09-01T15:49+0300

мировая экономика

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Состояние американского предпринимателя Илона Маска за август подскочило на 200 миллиардов долларов - до 892 миллиардов долларов, он по-прежнему остается богатейшим в мире человеком, сообщает Forbes. "Американские горки", на которых этим летом находилось состояние Илона Маска, продолжились и в августе: акции SpaceX и Tesla подскочили в цене на 33% и 18% соответственно, а состояние Маска за последний месяц выросло на 202 миллиарда долларов после того, как в июле оно сократилось на 363 миллиарда", - пишет издание. Forbes при этом отмечает, что Маску "предстоит пройти долгий путь", чтобы побить свой собственный рекорд богатства в 1,33 триллиона долларов, который был достигнут на пике роста стоимости акций SpaceX в середине июня. Тем не менее, предприниматель по-прежнему является богатейшим человеком на планете: его состояние втрое превышает показатель второго человека из списка, сооснователя Google Ларри Пейджа, в размере 277 миллиардов долларов. За последний месяц, по данным Forbes, Пейдж потерял 15 миллиардов долларов - больше всех из десятки богатейших людей. Третье место на данный момент занимает основатель и бывший глава компании Amazon Джефф Безос - его состояние в августе сократилось на 10 миллиардов долларов и составило 268 миллиардов. На четвертой позиции находится еще один сооснователь Google Сергей Брин, его богатство снизилось на 13 миллиардов долларов в месячном выражении - до 256 миллиардов. Пятое место занимает генеральный директор и председатель совета директоров технологической Dell Майкл Делл. Его состояние в августе выросло на 12 миллиардов долларов по сравнению с июлем и составило 241 миллиард.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, джефф безос, сергей брин, forbes, spacex, tesla