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"Мегафон" соберет заявки на облигации от пяти миллиардов рублей - 01.09.2026, ПРАЙМ
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"Мегафон" соберет заявки на облигации от пяти миллиардов рублей
"Мегафон" соберет заявки на облигации от пяти миллиардов рублей - 01.09.2026, ПРАЙМ
"Мегафон" соберет заявки на облигации от пяти миллиардов рублей
"Мегафон" планирует 3 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном - объемом не менее 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T15:49+0300
2026-09-01T15:50+0300
рынок
мегафон
банк россии
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. "Мегафон" планирует 3 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном - объемом не менее 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 140 базисных пунктов. Компания намерена разместить биржевые облигации серии БО-002P-15 с погашением через два с половиной года (срок обращения - 960 дней) и ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 10 сентября.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
рынок, мегафон, банк россии
Рынок, Мегафон, Банк России
15:49 01.09.2026 (обновлено: 15:50 01.09.2026)
 
"Мегафон" соберет заявки на облигации от пяти миллиардов рублей

"Мегафон" планирует 3 сентября собрать заявки на биржевые облигации на 5 миллиардов рублей

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. "Мегафон" планирует 3 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном - объемом не менее 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 140 базисных пунктов.
Компания намерена разместить биржевые облигации серии БО-002P-15 с погашением через два с половиной года (срок обращения - 960 дней) и ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 10 сентября.
 
РынокМегафонБанк России
 
 
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