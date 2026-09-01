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"Мегафон" соберет заявки на облигации от пяти миллиардов рублей

"Мегафон" соберет заявки на облигации от пяти миллиардов рублей - 01.09.2026, ПРАЙМ

"Мегафон" соберет заявки на облигации от пяти миллиардов рублей

"Мегафон" планирует 3 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном - объемом не менее 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T15:49+0300

2026-09-01T15:49+0300

2026-09-01T15:50+0300

рынок

мегафон

банк россии

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. "Мегафон" планирует 3 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном - объемом не менее 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 140 базисных пунктов. Компания намерена разместить биржевые облигации серии БО-002P-15 с погашением через два с половиной года (срок обращения - 960 дней) и ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 10 сентября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мегафон, банк россии