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МИД назвал использование российских активов воровством
МИД назвал использование российских активов воровством - 01.09.2026, ПРАЙМ
МИД назвал использование российских активов воровством
Использование замороженных российских активов противозаконно и является, по сути, воровством, которое будет караться, заявила официальный представитель МИД РФ... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:55+0300
2026-09-01T11:55+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Использование замороженных российских активов противозаконно и является, по сути, воровством, которое будет караться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Использование российских суверенных активов... является воровством. Это противозаконно. Это нарушение не просто высоких морально-этических норм, это прямое преступление, которое имеет соответствующую квалификацию и будет караться", - сказала Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума.
Она подчеркнула, что для тех, кто занимается подобной деятельностью, также существуют отдельные квалификации.
"Те, кто говорят и напоминают о том, что это противозаконно, наверное, просто транслируют голос либо разума, либо самосохранения. В данном случае для европейских, западноевропейских деятелей, для еэсовских деятелей самосохранение на данном этапе является высочайшим проявлением разума", - добавила официальный представитель российского ведомства.
В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе незаконной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации ее замороженных активов Западом.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, МОСКВА, ЕВРОПА, ЗАПАД, Мария Захарова, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД, ВЭФ
МИД назвал использование российских активов воровством
Захарова: использование замороженных российских активов является воровством
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Использование замороженных российских активов противозаконно и является, по сути, воровством, которое будет караться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Использование российских суверенных активов... является воровством. Это противозаконно. Это нарушение не просто высоких морально-этических норм, это прямое преступление, которое имеет соответствующую квалификацию и будет караться", - сказала Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума.
Она подчеркнула, что для тех, кто занимается подобной деятельностью, также существуют отдельные квалификации.
"Те, кто говорят и напоминают о том, что это противозаконно, наверное, просто транслируют голос либо разума, либо самосохранения. В данном случае для европейских, западноевропейских деятелей, для еэсовских деятелей самосохранение на данном этапе является высочайшим проявлением разума", - добавила официальный представитель российского ведомства.
В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе незаконной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации ее замороженных активов Западом.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.