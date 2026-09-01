https://1prime.ru/20260901/mid-872869517.html

МИД назвал использование российских активов воровством

МИД назвал использование российских активов воровством - 01.09.2026, ПРАЙМ

МИД назвал использование российских активов воровством

Использование замороженных российских активов противозаконно и является, по сути, воровством, которое будет караться, заявила официальный представитель МИД РФ... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T11:55+0300

2026-09-01T11:55+0300

2026-09-01T11:55+0300

россия

москва

европа

запад

мария захарова

сергей лавров

мид рф

мид

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872869517.jpg?1788252939

ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Использование замороженных российских активов противозаконно и является, по сути, воровством, которое будет караться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Использование российских суверенных активов... является воровством. Это противозаконно. Это нарушение не просто высоких морально-этических норм, это прямое преступление, которое имеет соответствующую квалификацию и будет караться", - сказала Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума. Она подчеркнула, что для тех, кто занимается подобной деятельностью, также существуют отдельные квалификации. "Те, кто говорят и напоминают о том, что это противозаконно, наверное, просто транслируют голос либо разума, либо самосохранения. В данном случае для европейских, западноевропейских деятелей, для еэсовских деятелей самосохранение на данном этапе является высочайшим проявлением разума", - добавила официальный представитель российского ведомства. В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе незаконной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации ее замороженных активов Западом. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

москва

европа

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, европа, запад, мария захарова, сергей лавров, мид рф, мид, вэф