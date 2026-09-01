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Минэк разрабатывает цифровую платформу управления территориями - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Минэк разрабатывает цифровую платформу управления территориями
Минэк разрабатывает цифровую платформу управления территориями - 01.09.2026, ПРАЙМ
Минэк разрабатывает цифровую платформу управления территориями
Министерство экономического развития РФ разрабатывает цифровую платформу управления территориями, в которой будут интегрированы все необходимые данные для их... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T06:22+0300
2026-09-01T06:22+0300
технологии
россия
владивосток
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Министерство экономического развития РФ разрабатывает цифровую платформу управления территориями, в которой будут интегрированы все необходимые данные для их развития, сказал, выступая на Восточном экономическом форуме, замминистра Святослав Сорокин. "Мы в Минэке сейчас в рамках поручения президента на базе Федеральной государственной информационной системы террпланирования делаем цифровую платформу управления территориями", - сказал Сорокин. Основные пользователи платформы - это руководство муниципалитетов и субъектов РФ. Задача - через эту цифровую платформу обеспечить интеграцию всех необходимых данных для развития территории, включая данные мобильных операторов, банковских данных и заканчивая пространственными данными, и интеграцию с Национальной системой пространственных данных, пояснил чиновник. Он добавил, что система уже протестирована в пилотном режиме. "Одна из ключевых новелл, что мы интегрируем в систему еще и систему искусственного интеллекта, которая будет позволять... анализировать все поступающие данные и дефицит инфраструктуры", - отметил Сорокин. Так, искусственный интеллект сможет подсказывать главе муниципалитета, где, например, не хватает школ, где создание новых жилых кварталов будет требовать новых дорог и транспорта. "В таком режиме уже система работает, доступ все муниципалитеты имеют, но в тестовом режиме мы здесь от муниципалитетов работу выстроили", - объяснил он. "Задача не создать еще один отчетный документ для чиновников, а документ, который будет реально помогать управлять территорией, реально видеть, что происходит, как меняется территория в режиме реального времени, обеспечивать доступ к библиотеке лучшей практики, показателям социально-экономического развития и данным пространственного развития", - объяснил Сорокин. Отвечая на вопрос модератора о том, когда система будет введена в действие, Сорокин сообщил, что со следующего года планируется ввести большинство функций системы в промышленную эксплуатацию. В целом работа по ней распланирована до 2030 года. "Основные базовые сервисы уже будут доступны с начала следующего года. Часть сервисов уже запущена", - заключил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
192
40
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4.7
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технологии, россия, владивосток, вэф
Технологии, РОССИЯ, Владивосток, ВЭФ
06:22 01.09.2026
 
Минэк разрабатывает цифровую платформу управления территориями

Минэкономики разрабатывает цифровую платформу управления территориями

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Министерство экономического развития РФ разрабатывает цифровую платформу управления территориями, в которой будут интегрированы все необходимые данные для их развития, сказал, выступая на Восточном экономическом форуме, замминистра Святослав Сорокин.
"Мы в Минэке сейчас в рамках поручения президента на базе Федеральной государственной информационной системы террпланирования делаем цифровую платформу управления территориями", - сказал Сорокин.
Основные пользователи платформы - это руководство муниципалитетов и субъектов РФ. Задача - через эту цифровую платформу обеспечить интеграцию всех необходимых данных для развития территории, включая данные мобильных операторов, банковских данных и заканчивая пространственными данными, и интеграцию с Национальной системой пространственных данных, пояснил чиновник.
Он добавил, что система уже протестирована в пилотном режиме. "Одна из ключевых новелл, что мы интегрируем в систему еще и систему искусственного интеллекта, которая будет позволять... анализировать все поступающие данные и дефицит инфраструктуры", - отметил Сорокин.
Так, искусственный интеллект сможет подсказывать главе муниципалитета, где, например, не хватает школ, где создание новых жилых кварталов будет требовать новых дорог и транспорта. "В таком режиме уже система работает, доступ все муниципалитеты имеют, но в тестовом режиме мы здесь от муниципалитетов работу выстроили", - объяснил он.
"Задача не создать еще один отчетный документ для чиновников, а документ, который будет реально помогать управлять территорией, реально видеть, что происходит, как меняется территория в режиме реального времени, обеспечивать доступ к библиотеке лучшей практики, показателям социально-экономического развития и данным пространственного развития", - объяснил Сорокин.
Отвечая на вопрос модератора о том, когда система будет введена в действие, Сорокин сообщил, что со следующего года планируется ввести большинство функций системы в промышленную эксплуатацию. В целом работа по ней распланирована до 2030 года. "Основные базовые сервисы уже будут доступны с начала следующего года. Часть сервисов уже запущена", - заключил он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ТехнологииРОССИЯВладивостокВЭФ
 
 
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