https://1prime.ru/20260901/minek-872852312.html

Минэк разрабатывает цифровую платформу управления территориями

Минэк разрабатывает цифровую платформу управления территориями - 01.09.2026, ПРАЙМ

Минэк разрабатывает цифровую платформу управления территориями

Министерство экономического развития РФ разрабатывает цифровую платформу управления территориями, в которой будут интегрированы все необходимые данные для их... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T06:22+0300

2026-09-01T06:22+0300

2026-09-01T06:22+0300

технологии

россия

владивосток

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872852312.jpg?1788232974

ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Министерство экономического развития РФ разрабатывает цифровую платформу управления территориями, в которой будут интегрированы все необходимые данные для их развития, сказал, выступая на Восточном экономическом форуме, замминистра Святослав Сорокин. "Мы в Минэке сейчас в рамках поручения президента на базе Федеральной государственной информационной системы террпланирования делаем цифровую платформу управления территориями", - сказал Сорокин. Основные пользователи платформы - это руководство муниципалитетов и субъектов РФ. Задача - через эту цифровую платформу обеспечить интеграцию всех необходимых данных для развития территории, включая данные мобильных операторов, банковских данных и заканчивая пространственными данными, и интеграцию с Национальной системой пространственных данных, пояснил чиновник. Он добавил, что система уже протестирована в пилотном режиме. "Одна из ключевых новелл, что мы интегрируем в систему еще и систему искусственного интеллекта, которая будет позволять... анализировать все поступающие данные и дефицит инфраструктуры", - отметил Сорокин. Так, искусственный интеллект сможет подсказывать главе муниципалитета, где, например, не хватает школ, где создание новых жилых кварталов будет требовать новых дорог и транспорта. "В таком режиме уже система работает, доступ все муниципалитеты имеют, но в тестовом режиме мы здесь от муниципалитетов работу выстроили", - объяснил он. "Задача не создать еще один отчетный документ для чиновников, а документ, который будет реально помогать управлять территорией, реально видеть, что происходит, как меняется территория в режиме реального времени, обеспечивать доступ к библиотеке лучшей практики, показателям социально-экономического развития и данным пространственного развития", - объяснил Сорокин. Отвечая на вопрос модератора о том, когда система будет введена в действие, Сорокин сообщил, что со следующего года планируется ввести большинство функций системы в промышленную эксплуатацию. В целом работа по ней распланирована до 2030 года. "Основные базовые сервисы уже будут доступны с начала следующего года. Часть сервисов уже запущена", - заключил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, владивосток, вэф