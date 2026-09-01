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Регионы смогут получать льготные кредиты "под потребность"

Регионы смогут получать льготные кредиты "под потребность" - 01.09.2026, ПРАЙМ

Регионы смогут получать льготные кредиты "под потребность"

Минфин России с 1 сентября предоставляет возможность всем российским регионам получать льготные казначейские кредиты "под потребность" - ранее этот инструмент... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T12:14+0300

2026-09-01T12:14+0300

2026-09-01T12:14+0300

финансы

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минфин

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Минфин России с 1 сентября предоставляет возможность всем российским регионам получать льготные казначейские кредиты "под потребность" - ранее этот инструмент применялся в качестве эксперимента только в четырех пилотных субъектах РФ, говорится в сообщении министерства. "С 1 сентября инструментарий по предоставлению регионам казначейских кредитов "под потребность" распространяется на всю страну. Ранее он был отработан в четырех регионах в пилотном режиме", - сообщил Минфин. Новый инструмент позволит регионам оперативно привлекать у Федерального казначейства краткосрочные кредиты на период между оплатой обязательств и поступлением доходов в случае временной потребности в средствах. Для получения такого кредита регионам необходимо направить в Минфин России соответствующее обращение с приложением кассового плана исполнения регионального бюджета. "Наша задача – помочь регионам своевременно исполнять расходные обязательства без привлечения коммерческих кредитов. Казначейский кредит "под потребность" предоставляется по льготной ставке 0,1% годовых на срок до одного месяца и позволяет оперативно покрывать кассовые разрывы до поступления запланированных доходов", - пояснил заместитель министра финансов Павел Кадочников. По его словам, это снизит расходы регионов на обслуживание государственного долга и повысит устойчивость бюджетов. "Мы внимательно отслеживаем реализацию нового инструмента и поддерживаем постоянное взаимодействие с регионами", – добавил замминистра.

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финансы, банки, россия, минфин