https://1prime.ru/20260901/minselhoz-872845762.html
СМИ: Минсельхоз поддержал эксперимент по дистанционной продаже вина
СМИ: Минсельхоз поддержал эксперимент по дистанционной продаже вина - 01.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: Минсельхоз поддержал эксперимент по дистанционной продаже вина
Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин РФ поддержали проведение эксперимента по дистанционной продаже российского вина, а министерство... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T00:25+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин РФ поддержали проведение эксперимента по дистанционной продаже российского вина, а министерство здравоохранения выступило против, пишут "Известия" со ссылкой на знакомые с ходом обсуждения источники.
"Дистанционная продажа российского вина вновь вызвала дискуссию в правительстве... Минздрав выступил против проведения эксперимента, тогда как Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин... его поддержали", - говорится в материале "Известий".
Согласно письму главы Минздрава РФ Михаила Мурашко зампреду правительства Татьяне Голиковой, находящемуся в распоряжении "Известий", ведомство указывает на противоречие расширения доступности алкоголя политике по снижению его потребления россиянами.
Кроме того, Мурашко указал на риск заказа крупных партий алкоголя, увеличения единовременного потребления и обхода возрастных ограничений с использованием аккаунтов взрослых детьми, пишет издание.
Представитель Минсельхоза РФ сообщил "Известиям", что инициатива создаст новые механизмы для более активного продвижения вин небольших виноделен, сделав их продукцию более конкурентоспособной и повысив информированность потребителей о российском вине.
В 2021 году Минфин предлагал запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии. Согласно законопроекту, участвовать в эксперименте смогут компании, имеющие лицензию на производство, хранение и поставку произведенного алкоголя или лицензию на производство, хранение, поставку и розничную продажу изготовленной сельхозпроизводителем винодельческой продукции. Для участия в эксперименте они должны были заключить договор с "Почтой России".
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, МОРДОВИЯ, Михаил Мурашко, Татьяна Голикова, Минсельхоз, Минфин, Минпромторг
СМИ: Минсельхоз поддержал эксперимент по дистанционной продаже вина
"Известия": Минсельхоз поддержал эксперимент по дистанционной продаже российского вина
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин РФ поддержали проведение эксперимента по дистанционной продаже российского вина, а министерство здравоохранения выступило против, пишут "Известия" со ссылкой на знакомые с ходом обсуждения источники.
"Дистанционная продажа российского вина вновь вызвала дискуссию в правительстве... Минздрав выступил против проведения эксперимента, тогда как Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин... его поддержали", - говорится в материале "Известий".
Согласно письму главы Минздрава РФ Михаила Мурашко зампреду правительства Татьяне Голиковой, находящемуся в распоряжении "Известий", ведомство указывает на противоречие расширения доступности алкоголя политике по снижению его потребления россиянами.
Кроме того, Мурашко указал на риск заказа крупных партий алкоголя, увеличения единовременного потребления и обхода возрастных ограничений с использованием аккаунтов взрослых детьми, пишет издание.
Представитель Минсельхоза РФ сообщил "Известиям", что инициатива создаст новые механизмы для более активного продвижения вин небольших виноделен, сделав их продукцию более конкурентоспособной и повысив информированность потребителей о российском вине.
В 2021 году Минфин предлагал запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии. Согласно законопроекту, участвовать в эксперименте смогут компании, имеющие лицензию на производство, хранение и поставку произведенного алкоголя или лицензию на производство, хранение, поставку и розничную продажу изготовленной сельхозпроизводителем винодельческой продукции. Для участия в эксперименте они должны были заключить договор с "Почтой России".