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Минтранс отрабатывает использование беспилотников - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Минтранс отрабатывает использование беспилотников
Минтранс отрабатывает использование беспилотников - 01.09.2026, ПРАЙМ
Минтранс отрабатывает использование беспилотников
Минтранс России отрабатывает использование беспилотных средств для локализации и устранения последствий разливов нефтепродуктов на воде, сообщил замглавы... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:09+0300
2026-09-01T11:09+0300
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вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Минтранс России отрабатывает использование беспилотных средств для локализации и устранения последствий разливов нефтепродуктов на воде, сообщил замглавы министерства Александр Пошивай. "Последняя инновация, которую мы отрабатываем - это использование беспилотников, которые могут локализовывать и убирать последствия разлива нефтепродуктов, но достаточно небольших размеров - это несколько тысяч килограмм, несколько тонн", - рассказал Пошивай, выступая на площадке ВЭФ-2026. По его словам, для устранения более крупных и серьезных загрязнений - от пяти тысяч килограмм - "беспилотниками не обойтись". "И мы в сотрудничестве с "Росатомом" продвигаем возможность оказывания такой помощи по защите экологии с атомных ледоколов, с помощью наших специалистов и оборудования, которое размещено на атомных ледоколах", - добавил Пошивай. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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владивосток, росатом, вэф
Владивосток, Росатом, ВЭФ
11:09 01.09.2026
 
Минтранс отрабатывает использование беспилотников

Минтранс отрабатывает использование БПЛА для локализации разливов нефтепродуктов на воде

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Минтранс России отрабатывает использование беспилотных средств для локализации и устранения последствий разливов нефтепродуктов на воде, сообщил замглавы министерства Александр Пошивай.
"Последняя инновация, которую мы отрабатываем - это использование беспилотников, которые могут локализовывать и убирать последствия разлива нефтепродуктов, но достаточно небольших размеров - это несколько тысяч килограмм, несколько тонн", - рассказал Пошивай, выступая на площадке ВЭФ-2026.
По его словам, для устранения более крупных и серьезных загрязнений - от пяти тысяч килограмм - "беспилотниками не обойтись".
"И мы в сотрудничестве с "Росатомом" продвигаем возможность оказывания такой помощи по защите экологии с атомных ледоколов, с помощью наших специалистов и оборудования, которое размещено на атомных ледоколах", - добавил Пошивай.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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