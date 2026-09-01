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Минтранс ждет запросы Китая и Индии по освоению Арктики
Минтранс ждет запросы Китая и Индии по освоению Арктики - 01.09.2026, ПРАЙМ
Минтранс ждет запросы Китая и Индии по освоению Арктики
Минтранс России ждет запросы со стороны Китая и Индии по освоению Арктики, в том числе по подготовке специалистов для работ в арктических водах, сообщил... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T09:57+0300
2026-09-01T09:57+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Минтранс России ждет запросы со стороны Китая и Индии по освоению Арктики, в том числе по подготовке специалистов для работ в арктических водах, сообщил замминистра транспорта РФ Александр Пошивай.
"В 2025 году Минтрансом заключено соглашение с министерствами транспорта Китая и Индии на обучение моряков на базе наших морских учебных заведений. Есть хорошие тренажерные центры, достойные, с высокими уровнями компетенции… Сейчас мы ждем запроса наших китайских и индийских коллег для того, чтобы воплотить в жизнь наше намерение по освоению Арктики прежде всего, с использованием иностранных судов, иностранных экипажей", - заявил Пошивай, выступая на сессии в рамках ВЭФ-2026.
По словам замглавы министерства, сейчас в России "недостаточно много" судов арктического класса, поэтому "приходится обращаться к мировой общественности судовладельцев" для целенаправленного строительства такого флота для Севморпути.
Как сообщал Минтранс в ноябре прошлого года, Россия и Китай заключили меморандум о подготовке специалистов для полярных вод на базе отечественных университетов в области водного транспорта. Помимо теоретической подготовки, китайские моряки пройдут практическую отработку навыков на специализированных тренажерах в российских образовательных учреждениях.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ, АРКТИКА, ВЭФ, ВЭФ-2026
Минтранс ждет запросы Китая и Индии по освоению Арктики
Минтранс ждет запросы от Китая и Индии по подготовке специалистов для освоения Арктики
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Минтранс России ждет запросы со стороны Китая и Индии по освоению Арктики, в том числе по подготовке специалистов для работ в арктических водах, сообщил замминистра транспорта РФ Александр Пошивай.
"В 2025 году Минтрансом заключено соглашение с министерствами транспорта Китая и Индии на обучение моряков на базе наших морских учебных заведений. Есть хорошие тренажерные центры, достойные, с высокими уровнями компетенции… Сейчас мы ждем запроса наших китайских и индийских коллег для того, чтобы воплотить в жизнь наше намерение по освоению Арктики прежде всего, с использованием иностранных судов, иностранных экипажей", - заявил Пошивай, выступая на сессии в рамках ВЭФ-2026.
По словам замглавы министерства, сейчас в России "недостаточно много" судов арктического класса, поэтому "приходится обращаться к мировой общественности судовладельцев" для целенаправленного строительства такого флота для Севморпути.
Как сообщал Минтранс в ноябре прошлого года, Россия и Китай заключили меморандум о подготовке специалистов для полярных вод на базе отечественных университетов в области водного транспорта. Помимо теоретической подготовки, китайские моряки пройдут практическую отработку навыков на специализированных тренажерах в российских образовательных учреждениях.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.