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Судоходство под флагом РФ становится удобнее, заявил Никитин

Судоходство под флагом РФ становится удобнее, заявил Никитин - 01.09.2026, ПРАЙМ

Судоходство под флагом РФ становится удобнее, заявил Никитин

Минтранс России проводит работу по улучшению условий регистрации судов под российским флагом и видит хорошую динамику, в том числе судоходство под флагом РФ... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T12:30+0300

2026-09-01T12:30+0300

2026-09-01T12:30+0300

бизнес

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владимир путин

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БИШКЕК, 1 сен - ПРАЙМ. Минтранс России проводит работу по улучшению условий регистрации судов под российским флагом и видит хорошую динамику, в том числе судоходство под флагом РФ становится удобнее и безопаснее, сообщил РИА Новости глава министерства Андрей Никитин. "Я бы хотел вернуться к тому, что сказал президент в Санкт-Петербургском экономическом форуме, и задачу, которую он Минтрансу поставил - это создать такие условия для регистрации судов под российским флагом, сделать российский флаг удобным флагом, чтобы как можно больше судов … ходило под российским флагом. Такой работой мы сегодня занимаемся, у нас очень хорошая динамика", - объяснил Никитин. "Российский флаг становится удобнее, безопаснее, комфортнее по разным платежам. И я надеюсь, это будет стимулировать судовладельцев переходить на российский флаг", - добавил министр. По его словам, сейчас все больше судов, которые ранее ходили под иностранным флагом, идут под российский. "И это в определенной степени заставляет задуматься наших оппонентов. Потому что одно дело - судно под флагом какого-нибудь острова пытаться задержать, другое дело - судно под российским флагом. Соответственно, это разные последствия", - указал министр. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ в июне, попросил правительство продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага. По его словам, РФ будет наращивать мощности морских портов и трансарктического транспортного коридора как глобальной артерии, а также ставит задачу войти в первую десятку стран по совокупному дедвейту торгового флота. Как отмечал тогда же в июне сам Никитин, министерство готовит документы, которые позволят сделать флаг РФ для судов с российскими грузами одним из самых конкурентных в мире. Сейчас под флагом РФ могут ходить суда, которые зарегистрированы в Российском международном реестре судов. К ним относятся суда компаний из России или которые взяты ими в аренду без экипажа и снаряжения (бербоут-чартер).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владимир путин