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В России средний размер семейной выплаты превысил 30 тысяч рублей - 01.09.2026, ПРАЙМ
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В России средний размер семейной выплаты превысил 30 тысяч рублей
В России средний размер семейной выплаты превысил 30 тысяч рублей - 01.09.2026, ПРАЙМ
В России средний размер семейной выплаты превысил 30 тысяч рублей
Средний размер новой ежегодной семейной выплаты в России превысил 30,7 тысячи рублей за три месяца лета, сообщил Минтруд. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T12:18+0300
2026-09-01T12:18+0300
бизнес
россия
краснодарский край
московская область
свердловская область
антон котяков
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Средний размер новой ежегодной семейной выплаты в России превысил 30,7 тысячи рублей за три месяца лета, сообщил Минтруд. В России с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную выплату. "Средний размер выплаты превысил 30,7 тысячи рублей. Подать заявление на новую меру поддержки можно до 1 октября", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По словам главы ведомства Антона Котякова, с 1 июня более 1,3 миллиона родителей смогли получить новую меру поддержки. В их семьях воспитываются 2,9 миллиона детей. "Так, в Краснодарском крае выплату получили 54,1 тысячи человек, в Республике Башкортостан - 41,5 тысячи, в Московской области - 36,1 тысячи, в Свердловской области - 35,9 тысячи, в Ростовской области - 33,9 тысячи родителей", - сказал Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
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бизнес, россия, краснодарский край, московская область, свердловская область, антон котяков
Бизнес, РОССИЯ, Краснодарский край, Московская область, Свердловская область, Антон Котяков
12:18 01.09.2026
 
В России средний размер семейной выплаты превысил 30 тысяч рублей

Минтруд: средний размер семейной выплаты превысил 30,7 тысячи рублей за три месяца лета

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Средний размер новой ежегодной семейной выплаты в России превысил 30,7 тысячи рублей за три месяца лета, сообщил Минтруд.
В России с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную выплату.
"Средний размер выплаты превысил 30,7 тысячи рублей. Подать заявление на новую меру поддержки можно до 1 октября", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По словам главы ведомства Антона Котякова, с 1 июня более 1,3 миллиона родителей смогли получить новую меру поддержки. В их семьях воспитываются 2,9 миллиона детей.
"Так, в Краснодарском крае выплату получили 54,1 тысячи человек, в Республике Башкортостан - 41,5 тысячи, в Московской области - 36,1 тысячи, в Свердловской области - 35,9 тысячи, в Ростовской области - 33,9 тысячи родителей", - сказал Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
 
БизнесРОССИЯКраснодарский крайМосковская областьСвердловская областьАнтон Котяков
 
 
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