https://1prime.ru/20260901/mintrud-872871676.html

В России средний размер семейной выплаты превысил 30 тысяч рублей

В России средний размер семейной выплаты превысил 30 тысяч рублей - 01.09.2026, ПРАЙМ

В России средний размер семейной выплаты превысил 30 тысяч рублей

Средний размер новой ежегодной семейной выплаты в России превысил 30,7 тысячи рублей за три месяца лета, сообщил Минтруд. | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T12:18+0300

2026-09-01T12:18+0300

2026-09-01T12:18+0300

бизнес

россия

краснодарский край

московская область

свердловская область

антон котяков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Средний размер новой ежегодной семейной выплаты в России превысил 30,7 тысячи рублей за три месяца лета, сообщил Минтруд. В России с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную выплату. "Средний размер выплаты превысил 30,7 тысячи рублей. Подать заявление на новую меру поддержки можно до 1 октября", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По словам главы ведомства Антона Котякова, с 1 июня более 1,3 миллиона родителей смогли получить новую меру поддержки. В их семьях воспитываются 2,9 миллиона детей. "Так, в Краснодарском крае выплату получили 54,1 тысячи человек, в Республике Башкортостан - 41,5 тысячи, в Московской области - 36,1 тысячи, в Свердловской области - 35,9 тысячи, в Ростовской области - 33,9 тысячи родителей", - сказал Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

краснодарский край

московская область

свердловская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, краснодарский край, московская область, свердловская область, антон котяков