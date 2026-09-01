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В России средний размер семейной выплаты превысил 30 тысяч рублей
В России средний размер семейной выплаты превысил 30 тысяч рублей - 01.09.2026, ПРАЙМ
В России средний размер семейной выплаты превысил 30 тысяч рублей
Средний размер новой ежегодной семейной выплаты в России превысил 30,7 тысячи рублей за три месяца лета, сообщил Минтруд. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T12:18+0300
2026-09-01T12:18+0300
2026-09-01T12:18+0300
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краснодарский край
московская область
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антон котяков
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Средний размер новой ежегодной семейной выплаты в России превысил 30,7 тысячи рублей за три месяца лета, сообщил Минтруд. В России с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную выплату. "Средний размер выплаты превысил 30,7 тысячи рублей. Подать заявление на новую меру поддержки можно до 1 октября", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По словам главы ведомства Антона Котякова, с 1 июня более 1,3 миллиона родителей смогли получить новую меру поддержки. В их семьях воспитываются 2,9 миллиона детей. "Так, в Краснодарском крае выплату получили 54,1 тысячи человек, в Республике Башкортостан - 41,5 тысячи, в Московской области - 36,1 тысячи, в Свердловской области - 35,9 тысячи, в Ростовской области - 33,9 тысячи родителей", - сказал Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
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бизнес, россия, краснодарский край, московская область, свердловская область, антон котяков
Бизнес, РОССИЯ, Краснодарский край, Московская область, Свердловская область, Антон Котяков
В России средний размер семейной выплаты превысил 30 тысяч рублей
Минтруд: средний размер семейной выплаты превысил 30,7 тысячи рублей за три месяца лета