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Минвостока предложило обеспечить школы и детсады рыбной продукцией - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Минвостока предложило обеспечить школы и детсады рыбной продукцией
Минвостока предложило обеспечить школы и детсады рыбной продукцией - 01.09.2026, ПРАЙМ
Минвостока предложило обеспечить школы и детсады рыбной продукцией
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики предложило обеспечить школы и детские сады Дальнего Востока местной рыбной продукцией через механизм... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T10:46+0300
2026-09-01T10:46+0300
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россия
дальний восток
арктика
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – ПРАЙМ. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики предложило обеспечить школы и детские сады Дальнего Востока местной рыбной продукцией через механизм офсетных контрактов, сообщил первый замглавы ведомства Виталий Алтабаев на Восточном экономическом форуме. "Я бы по результатам сегодняшней сессии сложил бы нам с Минпросветом поручение, чтобы нам собрать офсетные контракты за год, наверное, начать с нашего (Дальневосточного федерального - ред.) округа, потом можно отработать и Сибирь. И дошкольные, и школьные муниципальные учреждения. Хотя бы оцифровать это потребление", – сказал Алтабаев на сессии "С заботой о будущих поколениях: создание индустрии детского питания на Дальнем Востоке". Он пояснил, что это гарантирует инвестору, что он будет обеспечен спросом. По подсчетам первого замминистра, рынок потребления составляет порядка 23-24 миллионов детей. По его данным, вылов рыбы в стране достигает почти пяти миллионов тонн, из которых 3,7 миллиона добывается на Дальнем Востоке. Алтабаев отметил, что при этом на Дальнем Востоке производится 140 миллионов банок рыбных консервов для взрослых и ни одной банки специально для детей. По его мнению, в этом вопросе необходимо применение механизма гарантированного спроса. "Более того, мы углубились уже даже в пилотные инструменты. Там у нас есть инициативы, такие как понижать требования по размеру флота, чтобы увеличить частоту выгрузки на берег. Это будет одна из таких инициатив - соберем офсет и будем активно предлагать инвесторам вкупе с нашей льготной поддержкой и с нашими кредитами создавать такие производства. И очевидно, что, исходя из сегодняшней сессии, пилотным регионом у нас будет Камчатка", – добавил Алтабаев. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, дальний восток, арктика, владивосток, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Владивосток, ВЭФ
10:46 01.09.2026
 
Минвостока предложило обеспечить школы и детсады рыбной продукцией

Минвостока предложило обеспечить школы и детсады на Дальнем Востоке рыбной продукцией

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – ПРАЙМ. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики предложило обеспечить школы и детские сады Дальнего Востока местной рыбной продукцией через механизм офсетных контрактов, сообщил первый замглавы ведомства Виталий Алтабаев на Восточном экономическом форуме.
"Я бы по результатам сегодняшней сессии сложил бы нам с Минпросветом поручение, чтобы нам собрать офсетные контракты за год, наверное, начать с нашего (Дальневосточного федерального - ред.) округа, потом можно отработать и Сибирь. И дошкольные, и школьные муниципальные учреждения. Хотя бы оцифровать это потребление", – сказал Алтабаев на сессии "С заботой о будущих поколениях: создание индустрии детского питания на Дальнем Востоке".
Он пояснил, что это гарантирует инвестору, что он будет обеспечен спросом. По подсчетам первого замминистра, рынок потребления составляет порядка 23-24 миллионов детей. По его данным, вылов рыбы в стране достигает почти пяти миллионов тонн, из которых 3,7 миллиона добывается на Дальнем Востоке.
Алтабаев отметил, что при этом на Дальнем Востоке производится 140 миллионов банок рыбных консервов для взрослых и ни одной банки специально для детей. По его мнению, в этом вопросе необходимо применение механизма гарантированного спроса.
"Более того, мы углубились уже даже в пилотные инструменты. Там у нас есть инициативы, такие как понижать требования по размеру флота, чтобы увеличить частоту выгрузки на берег. Это будет одна из таких инициатив - соберем офсет и будем активно предлагать инвесторам вкупе с нашей льготной поддержкой и с нашими кредитами создавать такие производства. И очевидно, что, исходя из сегодняшней сессии, пилотным регионом у нас будет Камчатка", – добавил Алтабаев.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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