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Минвостокразвития РФ встречает гостей на ВЭФ медиакубом - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Минвостокразвития РФ встречает гостей на ВЭФ медиакубом
Минвостокразвития РФ встречает гостей на ВЭФ медиакубом - 01.09.2026, ПРАЙМ
Минвостокразвития РФ встречает гостей на ВЭФ медиакубом
Минвостокразвития РФ встречает гостей на Восточном экономическом форуме медиакубом, где транслируются кадры природы и достопримечательностей Дальнего Востока, а | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T05:04+0300
2026-09-01T05:04+0300
бизнес
россия
дальний восток
арктика
владивосток
минвостокразвития
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Минвостокразвития РФ встречает гостей на Восточном экономическом форуме медиакубом, где транслируются кадры природы и достопримечательностей Дальнего Востока, а также представлены мастер-планы городов регионов и промышленные предприятия, передает корреспондент РИА Новости. Стенд Минвостокразвития занимает одно из центральных мест на площадке ВЭФ. Главный акцент сделан на медиакубе, где демонстрируются кадры природы и достопримечательностей Дальнего Востока. Также тут расположено медиапанно, на котором можно увидеть основную продукцию местной промышленности. Есть и креативная зона, где гостям стенда предлагают пройти викторину о Дальневосточных регионах. "Экспозиция выстроена вокруг темы технологий как одного из приоритетных направлений развития. Дальний Восток и Арктика - это управляемая система развития, где технологии соединяют ресурсы, инфраструктуру, бизнес и людей", - сообщила РИА Новости представитель Минвостокразвития РФ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
дальний восток
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
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бизнес, россия, дальний восток, арктика, владивосток, минвостокразвития, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Владивосток, Минвостокразвития, ВЭФ
05:04 01.09.2026
 
Минвостокразвития РФ встречает гостей на ВЭФ медиакубом

Минвостокразвития встречает гостей на ВЭФ медиакубом

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Минвостокразвития РФ встречает гостей на Восточном экономическом форуме медиакубом, где транслируются кадры природы и достопримечательностей Дальнего Востока, а также представлены мастер-планы городов регионов и промышленные предприятия, передает корреспондент РИА Новости.
Стенд Минвостокразвития занимает одно из центральных мест на площадке ВЭФ. Главный акцент сделан на медиакубе, где демонстрируются кадры природы и достопримечательностей Дальнего Востока. Также тут расположено медиапанно, на котором можно увидеть основную продукцию местной промышленности. Есть и креативная зона, где гостям стенда предлагают пройти викторину о Дальневосточных регионах.
"Экспозиция выстроена вокруг темы технологий как одного из приоритетных направлений развития. Дальний Восток и Арктика - это управляемая система развития, где технологии соединяют ресурсы, инфраструктуру, бизнес и людей", - сообщила РИА Новости представитель Минвостокразвития РФ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯДальний ВостокАРКТИКАВладивостокМинвостокразвитияВЭФ
 
 
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