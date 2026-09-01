https://1prime.ru/20260901/minvostokrazvitie-872851405.html

Минвостокразвития РФ встречает гостей на ВЭФ медиакубом

Минвостокразвития РФ встречает гостей на ВЭФ медиакубом - 01.09.2026, ПРАЙМ

Минвостокразвития РФ встречает гостей на ВЭФ медиакубом

Минвостокразвития РФ встречает гостей на Восточном экономическом форуме медиакубом, где транслируются кадры природы и достопримечательностей Дальнего Востока, а | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T05:04+0300

2026-09-01T05:04+0300

2026-09-01T05:04+0300

бизнес

россия

дальний восток

арктика

владивосток

минвостокразвития

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872851405.jpg?1788228264

ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Минвостокразвития РФ встречает гостей на Восточном экономическом форуме медиакубом, где транслируются кадры природы и достопримечательностей Дальнего Востока, а также представлены мастер-планы городов регионов и промышленные предприятия, передает корреспондент РИА Новости. Стенд Минвостокразвития занимает одно из центральных мест на площадке ВЭФ. Главный акцент сделан на медиакубе, где демонстрируются кадры природы и достопримечательностей Дальнего Востока. Также тут расположено медиапанно, на котором можно увидеть основную продукцию местной промышленности. Есть и креативная зона, где гостям стенда предлагают пройти викторину о Дальневосточных регионах. "Экспозиция выстроена вокруг темы технологий как одного из приоритетных направлений развития. Дальний Восток и Арктика - это управляемая система развития, где технологии соединяют ресурсы, инфраструктуру, бизнес и людей", - сообщила РИА Новости представитель Минвостокразвития РФ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

дальний восток

арктика

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, дальний восток, арктика, владивосток, минвостокразвития, вэф