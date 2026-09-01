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Миронов предложил ввести "родительскую зарплату" для неработающих родителей

Миронов предложил ввести "родительскую зарплату" для неработающих родителей - 01.09.2026, ПРАЙМ

Миронов предложил ввести "родительскую зарплату" для неработающих родителей

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести "родительскую зарплату" для родителей, которые не работают и... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T05:22+0300

2026-09-01T05:22+0300

2026-09-01T05:22+0300

общество

бизнес

россия

сергей миронов

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести "родительскую зарплату" для родителей, которые не работают и занимаются воспитанием детей. Соответствующее обращение главе Минтруда РФ Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым принятие инициативы, направленной на установление ежемесячной выплаты для матерей и отцов, осуществляющих уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, в случае если этот родитель не работает", - говорится в документе. Депутат отметил, что размер выплаты предлагается установить на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) в регионе проживания. На федеральном уровне с 1 января 2026 года МРОТ составляет 27 093 рубля. В обращении добавляется, что предложенные меры позволят повысить материальное благополучие семей с детьми, обеспечив неработающему родителю доход не ниже МРОТ на период ухода за ребенком, дать родителю возможность заниматься воспитанием и уходом за ребенком самостоятельно, в семье, не рискуя остаться без средств к существованию, стимулировать рождение вторых и последующих детей. Ранее Миронов сообщал РИА Новости, что введение "родительской зарплаты" стало бы инвестицией в будущее детей и страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, россия, сергей миронов