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Миронов предложил ввести "родительскую зарплату" для неработающих родителей - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Миронов предложил ввести "родительскую зарплату" для неработающих родителей
Миронов предложил ввести "родительскую зарплату" для неработающих родителей - 01.09.2026, ПРАЙМ
Миронов предложил ввести "родительскую зарплату" для неработающих родителей
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести "родительскую зарплату" для родителей, которые не работают и... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T05:22+0300
2026-09-01T05:22+0300
общество
бизнес
россия
сергей миронов
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести "родительскую зарплату" для родителей, которые не работают и занимаются воспитанием детей. Соответствующее обращение главе Минтруда РФ Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым принятие инициативы, направленной на установление ежемесячной выплаты для матерей и отцов, осуществляющих уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, в случае если этот родитель не работает", - говорится в документе. Депутат отметил, что размер выплаты предлагается установить на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) в регионе проживания. На федеральном уровне с 1 января 2026 года МРОТ составляет 27 093 рубля. В обращении добавляется, что предложенные меры позволят повысить материальное благополучие семей с детьми, обеспечив неработающему родителю доход не ниже МРОТ на период ухода за ребенком, дать родителю возможность заниматься воспитанием и уходом за ребенком самостоятельно, в семье, не рискуя остаться без средств к существованию, стимулировать рождение вторых и последующих детей. Ранее Миронов сообщал РИА Новости, что введение "родительской зарплаты" стало бы инвестицией в будущее детей и страны.
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общество , бизнес, россия, сергей миронов
Общество , Бизнес, РОССИЯ, Сергей Миронов
05:22 01.09.2026
 
Миронов предложил ввести "родительскую зарплату" для неработающих родителей

Миронов предложил ввести "родительскую зарплату" для неработающих родителей

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести "родительскую зарплату" для родителей, которые не работают и занимаются воспитанием детей.
Соответствующее обращение главе Минтруда РФ Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым принятие инициативы, направленной на установление ежемесячной выплаты для матерей и отцов, осуществляющих уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, в случае если этот родитель не работает", - говорится в документе.
Депутат отметил, что размер выплаты предлагается установить на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) в регионе проживания. На федеральном уровне с 1 января 2026 года МРОТ составляет 27 093 рубля.
В обращении добавляется, что предложенные меры позволят повысить материальное благополучие семей с детьми, обеспечив неработающему родителю доход не ниже МРОТ на период ухода за ребенком, дать родителю возможность заниматься воспитанием и уходом за ребенком самостоятельно, в семье, не рискуя остаться без средств к существованию, стимулировать рождение вторых и последующих детей.
Ранее Миронов сообщал РИА Новости, что введение "родительской зарплаты" стало бы инвестицией в будущее детей и страны.
 
ОбществоБизнесРОССИЯСергей Миронов
 
 
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