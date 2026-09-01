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Мишустин призвал масштабировать выпуск современных российских самолетов
Мишустин призвал масштабировать выпуск современных российских самолетов - 01.09.2026, ПРАЙМ
Мишустин призвал масштабировать выпуск современных российских самолетов
Российские инженеры уже создали современные отечественные самолеты, в том числе МС-21, теперь предстоит масштабировать их производство, заявил премьер-министр... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T16:05+0300
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ДОМОДЕДОВО (Московская область), 1 сен - ПРАЙМ. Российские инженеры уже создали современные отечественные самолеты, в том числе МС-21, теперь предстоит масштабировать их производство, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства в День знаний посетил одну из школ образовательного комплекса "Орбита" в подмосковном Домодедово. Он поздравил школьников с началом учебного года, пообщался с родителями, учителями и выпускниками, некоторые из которых выбрали своей будущей профессией инженерные специальности. "Вы знаете, уже полностью импортозамещенный МС-21 пошел. Это очень непросто - создать самолет, а вы, ребята, из городка, где люди связаны с авиацией, знают, как это непросто. Наши инженеры трудятся день ото дня для того, чтобы создать современные самолеты, и они их уже создали, сейчас вопрос масштабирования, вопрос, чтобы это было безопасно", - сказал Мишустин. Он подчеркнул важность развития технических наук, поблагодарил школьников и выпускников за интерес к инженерному делу.
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Мишустин призвал масштабировать выпуск современных российских самолетов
Премьер Мишустин: производство современных российских самолетов предстоит масштабировать
ДОМОДЕДОВО (Московская область), 1 сен - ПРАЙМ. Российские инженеры уже создали современные отечественные самолеты, в том числе МС-21, теперь предстоит масштабировать их производство, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в День знаний посетил одну из школ образовательного комплекса "Орбита" в подмосковном Домодедово. Он поздравил школьников с началом учебного года, пообщался с родителями, учителями и выпускниками, некоторые из которых выбрали своей будущей профессией инженерные специальности.
"Вы знаете, уже полностью импортозамещенный МС-21 пошел. Это очень непросто - создать самолет, а вы, ребята, из городка, где люди связаны с авиацией, знают, как это непросто. Наши инженеры трудятся день ото дня для того, чтобы создать современные самолеты, и они их уже создали, сейчас вопрос масштабирования, вопрос, чтобы это было безопасно", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул важность развития технических наук, поблагодарил школьников и выпускников за интерес к инженерному делу.