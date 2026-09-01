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На старте работы сервиса MOEX МОСТ к нему подключились 97 компаний

На старте работы сервиса MOEX МОСТ к нему подключились 97 компаний - 01.09.2026, ПРАЙМ

На старте работы сервиса MOEX МОСТ к нему подключились 97 компаний

На старте работы сервиса перевода ценных бумаг Московской биржи - MOEX МОСТ - к нему подключились 97 компаний, 44 из которых уже подтвердили техническую... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T10:55+0300

2026-09-01T10:55+0300

2026-09-01T10:55+0300

россия

нрд

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банк россии

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. На старте работы сервиса перевода ценных бумаг Московской биржи - MOEX МОСТ - к нему подключились 97 компаний, 44 из которых уже подтвердили техническую готовность предоставлять инвесторам услугу быстрого перевода ценных бумаг, следует из сообщения Национального расчетного депозитария (НРД), входящего в группу "Московская биржа". Сервис MOEX МОСТ создан для реализации механизма быстрого перевода ценных бумаг в соответствии с указанием Банка России, которое устанавливает порядок, срок и условия их зачисления. Он обеспечивает исполнение участниками рынка регуляторных требований по переводу ценных бумаг, которые вступили в действие с 1 сентября. "На момент старта к сервису MOEX МОСТ подключилось 97 компаний, 44 из которых уже подтвердили техническую готовность предоставлять инвесторам услугу быстрого перевода ценных бумаг", - сообщает НРД. Теперь инвестору достаточно подать поручение на списание ценных бумаг в свой депозитарий в электронном виде, а всю дальнейшую работу возьмет на себя инфраструктура: депозитарии автоматически обменяются необходимой информацией с использованием сервиса, проверят данные и направят распоряжения на перевод ценных бумаг. Важной особенностью сервиса является возможность передачи от одного брокера другому структурированной информации о расходах, связанных с приобретением и хранением переводимых ценных бумаг. Это критически важно для корректного расчета налогообложения при дальнейшей продаже активов или сохранения налоговых льгот при смене брокера. "M2M-переводы ценных бумаг - это действительно большой шаг вперед для всего рынка, который создает новые возможности для инвестора по управлению своим портфелем. Те процессы, на которые ранее требовались дни, теперь совершаются за минуты. Безусловно, это не означает, что традиционный подход к переводу ценных бумаг перестает существовать, просто у инвестора появился выбор", - прокомментировал управляющий директор по инфраструктурным проектам НРД Сергей Берневега.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нрд, moex, банк россии