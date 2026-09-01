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Индекс Мосбиржи впервые с 14 августа превысил 2200 пунктов - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Индекс Мосбиржи впервые с 14 августа превысил 2200 пунктов
Индекс Мосбиржи впервые с 14 августа превысил 2200 пунктов - 01.09.2026, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи впервые с 14 августа превысил 2200 пунктов
Индекс Мосбиржи превысил 2200 пунктов в ходе основной сессии вторника, впервые с 14 августа, следует из данных Московской биржи. | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T13:28+0300
2026-09-01T13:28+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи превысил 2200 пунктов в ходе основной сессии вторника, впервые с 14 августа, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 13.22 мск рос на 0,98%, до 2200,19 пункта. Индикатор вернулся выше 2200 пунктов впервые с 14 августа.
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рынок, индексы, мосбиржа
Рынок, Индексы, Мосбиржа
13:28 01.09.2026
 
Индекс Мосбиржи впервые с 14 августа превысил 2200 пунктов

Индекс Мосбиржи впервые с 14 августа вернулся выше 2200 пунктов

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи превысил 2200 пунктов в ходе основной сессии вторника, впервые с 14 августа, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 13.22 мск рос на 0,98%, до 2200,19 пункта. Индикатор вернулся выше 2200 пунктов впервые с 14 августа.
 
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