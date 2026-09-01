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В приложении "Метро Москвы" запустили пополнение "Тройки" цифровым рублем - 01.09.2026, ПРАЙМ
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В приложении "Метро Москвы" запустили пополнение "Тройки" цифровым рублем
В приложении "Метро Москвы" запустили пополнение "Тройки" цифровым рублем - 01.09.2026, ПРАЙМ
В приложении "Метро Москвы" запустили пополнение "Тройки" цифровым рублем
Пополнить "Тройку" и карту москвича для проезда в транспорте Москвы стало возможно в приложении "Метро Москвы" с помощью цифрового рубля, сообщил РИА Новости... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T17:17+0300
2026-09-01T17:32+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Пополнить "Тройку" и карту москвича для проезда в транспорте Москвы стало возможно в приложении "Метро Москвы" с помощью цифрового рубля, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Вместе с ЦБ РФ и ВТБ запустили пополнение "Тройки" и карты москвича с помощью цифрового рубля в приложении "Метро Москвы". Платежный сервис работает надежно и безопасно - для этого с партнерами мы провели многочисленные тесты и испытания. Сегодня пассажирам доступны 14 вариантов оплаты, которые делают поездки еще комфортнее", - рассказал Ликсутов. Заммэра отметил, что важно заранее открыть счет цифрового рубля. Это можно сделать через мобильное приложение банка, который подключен к платформе Банка России. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках.
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4.7
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, россия, москва, втб, банк россии
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ВТБ, Банк России
17:17 01.09.2026 (обновлено: 17:32 01.09.2026)
 
В приложении "Метро Москвы" запустили пополнение "Тройки" цифровым рублем

Ликсутов: "Тройку" и карту москвича можно пополнить с помощью цифрового рубля

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Пополнить "Тройку" и карту москвича для проезда в транспорте Москвы стало возможно в приложении "Метро Москвы" с помощью цифрового рубля, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Вместе с ЦБ РФ и ВТБ запустили пополнение "Тройки" и карты москвича с помощью цифрового рубля в приложении "Метро Москвы". Платежный сервис работает надежно и безопасно - для этого с партнерами мы провели многочисленные тесты и испытания. Сегодня пассажирам доступны 14 вариантов оплаты, которые делают поездки еще комфортнее", - рассказал Ликсутов.
Заммэра отметил, что важно заранее открыть счет цифрового рубля. Это можно сделать через мобильное приложение банка, который подключен к платформе Банка России.
Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках.
 
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