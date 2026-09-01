https://1prime.ru/20260901/moskva-872887800.html
В приложении "Метро Москвы" запустили пополнение "Тройки" цифровым рублем
В приложении "Метро Москвы" запустили пополнение "Тройки" цифровым рублем - 01.09.2026, ПРАЙМ
В приложении "Метро Москвы" запустили пополнение "Тройки" цифровым рублем
Пополнить "Тройку" и карту москвича для проезда в транспорте Москвы стало возможно в приложении "Метро Москвы" с помощью цифрового рубля, сообщил РИА Новости... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T17:17+0300
2026-09-01T17:17+0300
2026-09-01T17:32+0300
бизнес
россия
москва
втб
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872887800.jpg?1788273135
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Пополнить "Тройку" и карту москвича для проезда в транспорте Москвы стало возможно в приложении "Метро Москвы" с помощью цифрового рубля, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Вместе с ЦБ РФ и ВТБ запустили пополнение "Тройки" и карты москвича с помощью цифрового рубля в приложении "Метро Москвы". Платежный сервис работает надежно и безопасно - для этого с партнерами мы провели многочисленные тесты и испытания. Сегодня пассажирам доступны 14 вариантов оплаты, которые делают поездки еще комфортнее", - рассказал Ликсутов. Заммэра отметил, что важно заранее открыть счет цифрового рубля. Это можно сделать через мобильное приложение банка, который подключен к платформе Банка России. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, втб, банк россии
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ВТБ, Банк России
В приложении "Метро Москвы" запустили пополнение "Тройки" цифровым рублем
Ликсутов: "Тройку" и карту москвича можно пополнить с помощью цифрового рубля
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Пополнить "Тройку" и карту москвича для проезда в транспорте Москвы стало возможно в приложении "Метро Москвы" с помощью цифрового рубля, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Вместе с ЦБ РФ и ВТБ запустили пополнение "Тройки" и карты москвича с помощью цифрового рубля в приложении "Метро Москвы". Платежный сервис работает надежно и безопасно - для этого с партнерами мы провели многочисленные тесты и испытания. Сегодня пассажирам доступны 14 вариантов оплаты, которые делают поездки еще комфортнее", - рассказал Ликсутов.
Заммэра отметил, что важно заранее открыть счет цифрового рубля. Это можно сделать через мобильное приложение банка, который подключен к платформе Банка России.
Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках.