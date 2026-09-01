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В приложении "Метро Москвы" запустили пополнение "Тройки" цифровым рублем

В приложении "Метро Москвы" запустили пополнение "Тройки" цифровым рублем - 01.09.2026, ПРАЙМ

В приложении "Метро Москвы" запустили пополнение "Тройки" цифровым рублем

Пополнить "Тройку" и карту москвича для проезда в транспорте Москвы стало возможно в приложении "Метро Москвы" с помощью цифрового рубля, сообщил РИА Новости... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T17:17+0300

2026-09-01T17:17+0300

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Пополнить "Тройку" и карту москвича для проезда в транспорте Москвы стало возможно в приложении "Метро Москвы" с помощью цифрового рубля, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Вместе с ЦБ РФ и ВТБ запустили пополнение "Тройки" и карты москвича с помощью цифрового рубля в приложении "Метро Москвы". Платежный сервис работает надежно и безопасно - для этого с партнерами мы провели многочисленные тесты и испытания. Сегодня пассажирам доступны 14 вариантов оплаты, которые делают поездки еще комфортнее", - рассказал Ликсутов. Заммэра отметил, что важно заранее открыть счет цифрового рубля. Это можно сделать через мобильное приложение банка, который подключен к платформе Банка России. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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