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Египетская Nesma Airlines начала выполнять еженедельные рейсы из Москвы - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Египетская Nesma Airlines начала выполнять еженедельные рейсы из Москвы
Египетская Nesma Airlines начала выполнять еженедельные рейсы из Москвы - 01.09.2026, ПРАЙМ
Египетская Nesma Airlines начала выполнять еженедельные рейсы из Москвы
Египетская авиакомпания Nesma Airlines начала выполнять еженедельные рейсы из Москвы в международный аэропорт Эль-Аламейна на севере страны, первый самолет... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T18:42+0300
2026-09-01T18:42+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Египетская авиакомпания Nesma Airlines начала выполнять еженедельные рейсы из Москвы в международный аэропорт Эль-Аламейна на севере страны, первый самолет прибыл из российской столицы с более чем 175 пассажирами, сообщила во вторник Египетская компания по управлению аэропортами (Egyptian Airports Company). "Международный аэропорт Эль-Аламейна сегодня принял первый рейс авиакомпании Nasma airlines, прибывший из Москвы с 175 пассажирами на борту. Новый еженедельный рейс увеличит число авиакомпаний, выполняющих рейсы из России в Египет, и поможет привлечь больше туристов в Эль-Аламейн и на Северное побережье", - говорится в сообщении египетской компании. Самолет встретили в аэропорту традиционной водяной аркой. Пассажирам вручили памятные подарки, предложили угощения и раздали российские и египетские флаги. В компании отметили, что запуск нового международного маршрута соответствует планам по развитию аэропорта Эль-Аламейна и привлечению дополнительных туристических рейсов. Эль-Аламейн - курортный город на побережье Средиземного моря примерно в 100 километрах к западу от Александрии. В последние годы египетские власти активно развивают его как крупный туристический центр. Здесь расположен новый курортный район Новый Эль-Аламейн с отелями, жилыми комплексами и туристической инфраструктурой.
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бизнес, туризм, россия, москва, египет
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, ЕГИПЕТ
18:42 01.09.2026
 
Египетская Nesma Airlines начала выполнять еженедельные рейсы из Москвы

Nesma Airlines начала выполнять еженедельные рейсы из Москвы в Эль-Аламейн

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Египетская авиакомпания Nesma Airlines начала выполнять еженедельные рейсы из Москвы в международный аэропорт Эль-Аламейна на севере страны, первый самолет прибыл из российской столицы с более чем 175 пассажирами, сообщила во вторник Египетская компания по управлению аэропортами (Egyptian Airports Company).
"Международный аэропорт Эль-Аламейна сегодня принял первый рейс авиакомпании Nasma airlines, прибывший из Москвы с 175 пассажирами на борту. Новый еженедельный рейс увеличит число авиакомпаний, выполняющих рейсы из России в Египет, и поможет привлечь больше туристов в Эль-Аламейн и на Северное побережье", - говорится в сообщении египетской компании.
Самолет встретили в аэропорту традиционной водяной аркой. Пассажирам вручили памятные подарки, предложили угощения и раздали российские и египетские флаги.
В компании отметили, что запуск нового международного маршрута соответствует планам по развитию аэропорта Эль-Аламейна и привлечению дополнительных туристических рейсов.
Эль-Аламейн - курортный город на побережье Средиземного моря примерно в 100 километрах к западу от Александрии. В последние годы египетские власти активно развивают его как крупный туристический центр. Здесь расположен новый курортный район Новый Эль-Аламейн с отелями, жилыми комплексами и туристической инфраструктурой.
 
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