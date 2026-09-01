https://1prime.ru/20260901/moskva-872890793.html
Египетская Nesma Airlines начала выполнять еженедельные рейсы из Москвы
Египетская Nesma Airlines начала выполнять еженедельные рейсы из Москвы - 01.09.2026, ПРАЙМ
Египетская Nesma Airlines начала выполнять еженедельные рейсы из Москвы
Египетская авиакомпания Nesma Airlines начала выполнять еженедельные рейсы из Москвы в международный аэропорт Эль-Аламейна на севере страны, первый самолет... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T18:42+0300
2026-09-01T18:42+0300
2026-09-01T18:42+0300
бизнес
туризм
россия
москва
египет
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872890793.jpg?1788277367
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Египетская авиакомпания Nesma Airlines начала выполнять еженедельные рейсы из Москвы в международный аэропорт Эль-Аламейна на севере страны, первый самолет прибыл из российской столицы с более чем 175 пассажирами, сообщила во вторник Египетская компания по управлению аэропортами (Egyptian Airports Company).
"Международный аэропорт Эль-Аламейна сегодня принял первый рейс авиакомпании Nasma airlines, прибывший из Москвы с 175 пассажирами на борту. Новый еженедельный рейс увеличит число авиакомпаний, выполняющих рейсы из России в Египет, и поможет привлечь больше туристов в Эль-Аламейн и на Северное побережье", - говорится в сообщении египетской компании.
Самолет встретили в аэропорту традиционной водяной аркой. Пассажирам вручили памятные подарки, предложили угощения и раздали российские и египетские флаги.
В компании отметили, что запуск нового международного маршрута соответствует планам по развитию аэропорта Эль-Аламейна и привлечению дополнительных туристических рейсов.
Эль-Аламейн - курортный город на побережье Средиземного моря примерно в 100 километрах к западу от Александрии. В последние годы египетские власти активно развивают его как крупный туристический центр. Здесь расположен новый курортный район Новый Эль-Аламейн с отелями, жилыми комплексами и туристической инфраструктурой.
москва
египет
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, москва, египет
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, ЕГИПЕТ
Египетская Nesma Airlines начала выполнять еженедельные рейсы из Москвы
Nesma Airlines начала выполнять еженедельные рейсы из Москвы в Эль-Аламейн
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Египетская авиакомпания Nesma Airlines начала выполнять еженедельные рейсы из Москвы в международный аэропорт Эль-Аламейна на севере страны, первый самолет прибыл из российской столицы с более чем 175 пассажирами, сообщила во вторник Египетская компания по управлению аэропортами (Egyptian Airports Company).
"Международный аэропорт Эль-Аламейна сегодня принял первый рейс авиакомпании Nasma airlines, прибывший из Москвы с 175 пассажирами на борту. Новый еженедельный рейс увеличит число авиакомпаний, выполняющих рейсы из России в Египет, и поможет привлечь больше туристов в Эль-Аламейн и на Северное побережье", - говорится в сообщении египетской компании.
Самолет встретили в аэропорту традиционной водяной аркой. Пассажирам вручили памятные подарки, предложили угощения и раздали российские и египетские флаги.
В компании отметили, что запуск нового международного маршрута соответствует планам по развитию аэропорта Эль-Аламейна и привлечению дополнительных туристических рейсов.
Эль-Аламейн - курортный город на побережье Средиземного моря примерно в 100 километрах к западу от Александрии. В последние годы египетские власти активно развивают его как крупный туристический центр. Здесь расположен новый курортный район Новый Эль-Аламейн с отелями, жилыми комплексами и туристической инфраструктурой.