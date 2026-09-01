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МВД отключит недобросовестных операторов от единой системы техосмотра

МВД отключит недобросовестных операторов от единой системы техосмотра - 01.09.2026, ПРАЙМ

МВД отключит недобросовестных операторов от единой системы техосмотра

МВД России с 1 сентября будет самостоятельно отключать недобросовестных операторов технического осмотра от единой системы за оформление фиктивных... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T00:22+0300

2026-09-01T00:22+0300

2026-09-01T00:22+0300

технологии

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. МВД России с 1 сентября будет самостоятельно отключать недобросовестных операторов технического осмотра от единой системы за оформление фиктивных диагностических карт. МВД России получило право самостоятельно - без предварительного согласования с профессиональным объединением страховщиков - отключать от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра операторов, у которых в течение года зафиксировано два и более оформления фиктивных диагностических карт. Также правоохранители могут отключать операторов от системы в случае ликвидации юридического лица или прекращения деятельности ИП. В свою очередь, операторы могут в течение 20 дней подать жалобу в МВД и оспорить блокировку доступа к системе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, общество , мвд