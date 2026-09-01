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МВД отключит недобросовестных операторов от единой системы техосмотра
МВД отключит недобросовестных операторов от единой системы техосмотра - 01.09.2026, ПРАЙМ
МВД отключит недобросовестных операторов от единой системы техосмотра
МВД России с 1 сентября будет самостоятельно отключать недобросовестных операторов технического осмотра от единой системы за оформление фиктивных... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T00:22+0300
2026-09-01T00:22+0300
2026-09-01T00:22+0300
технологии
россия
общество
мвд
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. МВД России с 1 сентября будет самостоятельно отключать недобросовестных операторов технического осмотра от единой системы за оформление фиктивных диагностических карт.
МВД России получило право самостоятельно - без предварительного согласования с профессиональным объединением страховщиков - отключать от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра операторов, у которых в течение года зафиксировано два и более оформления фиктивных диагностических карт.
Также правоохранители могут отключать операторов от системы в случае ликвидации юридического лица или прекращения деятельности ИП.
В свою очередь, операторы могут в течение 20 дней подать жалобу в МВД и оспорить блокировку доступа к системе.
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технологии, россия, общество , мвд
Технологии, РОССИЯ, Общество , МВД
МВД отключит недобросовестных операторов от единой системы техосмотра
МВД с 1 сентября будет отключать недобросовестных операторов от единой системы техосмотра
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. МВД России с 1 сентября будет самостоятельно отключать недобросовестных операторов технического осмотра от единой системы за оформление фиктивных диагностических карт.
МВД России получило право самостоятельно - без предварительного согласования с профессиональным объединением страховщиков - отключать от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра операторов, у которых в течение года зафиксировано два и более оформления фиктивных диагностических карт.
Также правоохранители могут отключать операторов от системы в случае ликвидации юридического лица или прекращения деятельности ИП.
В свою очередь, операторы могут в течение 20 дней подать жалобу в МВД и оспорить блокировку доступа к системе.