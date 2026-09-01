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Нарышкин рассказал о развитии транспортных маршрутов в АТР
Нарышкин рассказал о развитии транспортных маршрутов в АТР - 01.09.2026, ПРАЙМ
Нарышкин рассказал о развитии транспортных маршрутов в АТР
В истории России есть яркие эпизоды, связанные с развитием транспортных маршрутов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, например Транссибирская железная дорога,... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T04:34+0300
2026-09-01T04:34+0300
2026-09-01T04:34+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. В истории России есть яркие эпизоды, связанные с развитием транспортных маршрутов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, например Транссибирская железная дорога, рассказал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Нарышкин выступил с приветственным видеообращением к участникам ежегодной научной конференции РИО, проходящей в рамках Восточного экономического форума. В 2026 году конференция посвящена роли транспорта в истории Азиатско-Тихоокеанского региона.
"С древних времен благополучие человеческих обществ во многом зависело от контролируемых ими торговых путей, а появление новых способов перемещения всякий раз становилось мощным конкурентным преимуществом", - сказал Нарышкин.
По его словам, как и повсюду в мире, торговые маршруты Азиатско-Тихоокеанского региона веками служили проводниками перемещения товаров, знаний и технологий. История каждого из них побуждает задуматься не только об экономических, но и о военных, политических и культурных аспектах прошлого.
Нарышкин отметил, что на сегодняшний день доля совокупного объема экономик стран Азии в мировой экономике превышает 60%.
"Неуклонно растет глобальное значение Китая, Индии, Вьетнама и других ведущих стран глобального большинства", - сказал Нарышкин.
"Добавлю, что в истории нашей страны тоже есть целый ряд ярких эпизодов, связанных с развитием транспортных маршрутов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Достаточно вспомнить о Транссибирской железной дороге, в свое время обеспечившей России присутствие на Тихом океане, или Улан-Баторской железной дороге, ставшей символом российско-монгольской дружбы", - отметил Нарышкин.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, азиатско-тихоокеанский регион, азия, китай, сергей нарышкин, вэф
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Нарышкин рассказал о развитии транспортных маршрутов в АТР
Нарышкин: в истории России есть яркие эпизоды развития транспортных маршрутов в АТР
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. В истории России есть яркие эпизоды, связанные с развитием транспортных маршрутов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, например Транссибирская железная дорога, рассказал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Нарышкин выступил с приветственным видеообращением к участникам ежегодной научной конференции РИО, проходящей в рамках Восточного экономического форума. В 2026 году конференция посвящена роли транспорта в истории Азиатско-Тихоокеанского региона.
"С древних времен благополучие человеческих обществ во многом зависело от контролируемых ими торговых путей, а появление новых способов перемещения всякий раз становилось мощным конкурентным преимуществом", - сказал Нарышкин.
По его словам, как и повсюду в мире, торговые маршруты Азиатско-Тихоокеанского региона веками служили проводниками перемещения товаров, знаний и технологий. История каждого из них побуждает задуматься не только об экономических, но и о военных, политических и культурных аспектах прошлого.
Нарышкин отметил, что на сегодняшний день доля совокупного объема экономик стран Азии в мировой экономике превышает 60%.
"Неуклонно растет глобальное значение Китая, Индии, Вьетнама и других ведущих стран глобального большинства", - сказал Нарышкин.
"Добавлю, что в истории нашей страны тоже есть целый ряд ярких эпизодов, связанных с развитием транспортных маршрутов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Достаточно вспомнить о Транссибирской железной дороге, в свое время обеспечившей России присутствие на Тихом океане, или Улан-Баторской железной дороге, ставшей символом российско-монгольской дружбы", - отметил Нарышкин.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.