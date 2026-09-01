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Нехватка плутония может приостановить атомные проекты в мире, пишут СМИ - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Нехватка плутония может приостановить атомные проекты в мире, пишут СМИ
Нехватка плутония может приостановить атомные проекты в мире, пишут СМИ - 01.09.2026, ПРАЙМ
Нехватка плутония может приостановить атомные проекты в мире, пишут СМИ
Недостаток плутония может приостановить реализацию нового поколения атомных проектов в мире, пишет газета Financial Times (FT). | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T11:55+0300
2026-09-01T11:55+0300
financial times
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Недостаток плутония может приостановить реализацию нового поколения атомных проектов в мире, пишет газета Financial Times (FT). "Нехватка плутония может задержать реализацию нового поколения атомных проектов, а стартапы будут бороться за сохранность радиоактивного материала, учитывая ограниченные запасы, доступные для гражданских проектов", - говорится в статье. На данный момент запасы выделенного плутония насчитывают 571 тонну по всему миру, которые в основном извлекаются из запасов прошлых оборонных программ и оружия, и как правило, недоступны энергетическим компаниям, отмечает газета. Недостаток плутония является частью более широкого вопроса доступности атомного топлива и других инновационных вариантов для обеспечения энергией более чем 120 новых предприятий, которые готовятся к своей реализации. Руководители отрасли и аналитики заявили, что дефицит предприятий по переработке ядерного топлива по всему миру будет трудно преодолеть учитывая стоимость и продолжительность разработки новых проектов, добавляется в материале. "Рынка плутония нет, он не существует в природе", - приводит Financial Times слова французского чиновника из атомного сектора, который оценил, что для крупномасштабного проекта подобного типа потребуются инвестиции в размере 40 миллиардов евро и не менее десяти лет.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
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40
financial times
Financial Times
11:55 01.09.2026
 
Нехватка плутония может приостановить атомные проекты в мире, пишут СМИ

FT: дефицит плутония может приостановить реализацию нового поколения атомных проектов

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Недостаток плутония может приостановить реализацию нового поколения атомных проектов в мире, пишет газета Financial Times (FT).
"Нехватка плутония может задержать реализацию нового поколения атомных проектов, а стартапы будут бороться за сохранность радиоактивного материала, учитывая ограниченные запасы, доступные для гражданских проектов", - говорится в статье.
На данный момент запасы выделенного плутония насчитывают 571 тонну по всему миру, которые в основном извлекаются из запасов прошлых оборонных программ и оружия, и как правило, недоступны энергетическим компаниям, отмечает газета.
Недостаток плутония является частью более широкого вопроса доступности атомного топлива и других инновационных вариантов для обеспечения энергией более чем 120 новых предприятий, которые готовятся к своей реализации.
Руководители отрасли и аналитики заявили, что дефицит предприятий по переработке ядерного топлива по всему миру будет трудно преодолеть учитывая стоимость и продолжительность разработки новых проектов, добавляется в материале.
"Рынка плутония нет, он не существует в природе", - приводит Financial Times слова французского чиновника из атомного сектора, который оценил, что для крупномасштабного проекта подобного типа потребуются инвестиции в размере 40 миллиардов евро и не менее десяти лет.
 
Financial Times
 
 
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