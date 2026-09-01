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Золото и наличные унесла вода: Непал ищет смытые банковские хранилища
Золото и наличные унесла вода: Непал ищет смытые банковские хранилища - 01.09.2026, ПРАЙМ
Золото и наличные унесла вода: Непал ищет смытые банковские хранилища
Более 7 800 полицейских брошены на поиски сотен пропавших без вести в Непале, где внезапные наводнения и оползни нанесли разрушительный удар по центральным... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T14:44+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Более 7 800 полицейских брошены на поиски сотен пропавших без вести в Непале, где внезапные наводнения и оползни нанесли разрушительный удар по центральным районам страны. Однако среди обломков и грязи возникла еще более деликатная задача: найти и обезопасить как минимум 20 банковских хранилищ, которые были смыты потоками воды. Некоторые из них содержали огромные суммы наличных, золото и другие ценности, пишет The Times of India.Инспектор генерал-инспектор Аби Нараян Кафле сообщил, что главный приоритет — спасение людей, однако ситуация требует поддержания порядка в пострадавших районах. Банки в округах Расува, Дхадинг, Читван и других были серьезно повреждены. Многие хранилища либо унесены водой, либо погребены под толстым слоем ила. Местные жители уже пытаются вскрывать найденные сейфы — зафиксированы случаи краж.Так, полиция Дхадинга арестовала 29 человек, подозреваемых в хищении 92 лакхов непальских рупий из хранилища в Верхнем Расуве. В воскресенье сотрудникам удалось извлечь сейф филиала Банка сельскохозяйственного развития в Дхунге — операция заняла почти восемь часов. Внутри находилось 1,5 крор наличными и золотые слитки на сумму 50 крор. Еще одно хранилище банка "Криши Викас" было найдено в Нувакоте.По словам Кафле, работа осложняется тем, что местность остается труднодоступной, а уровень воды не спадает. В поисковых и спасательных миссиях задействованы почти 8 тысяч полицейских, однако многие банковские сейфы до сих пор числятся пропавшими. Власти призывают граждан не вскрывать найденные хранилища и сдавать их полиции, иначе им грозят уголовные преследования. Тем временем финансовые потери банков продолжают расти, а точная сумма ущерба пока не поддается оценке.
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финансы, мировая экономика, непал, банк, деньги, золото
Финансы, Мировая экономика, НЕПАЛ, банк, деньги, золото
Золото и наличные унесла вода: Непал ищет смытые банковские хранилища
В Непале банковские сейфы унесло течением, мародеры пользуются хаосом
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ.
Более 7 800 полицейских брошены на поиски сотен пропавших без вести в Непале, где внезапные наводнения и оползни нанесли разрушительный удар по центральным районам страны. Однако среди обломков и грязи возникла еще более деликатная задача: найти и обезопасить как минимум 20 банковских хранилищ, которые были смыты потоками воды. Некоторые из них содержали огромные суммы наличных, золото и другие ценности, пишет The Times of India
.
Инспектор генерал-инспектор Аби Нараян Кафле сообщил, что главный приоритет — спасение людей, однако ситуация требует поддержания порядка в пострадавших районах. Банки в округах Расува, Дхадинг, Читван и других были серьезно повреждены. Многие хранилища либо унесены водой, либо погребены под толстым слоем ила. Местные жители уже пытаются вскрывать найденные сейфы — зафиксированы случаи краж.
Так, полиция Дхадинга арестовала 29 человек, подозреваемых в хищении 92 лакхов непальских рупий из хранилища в Верхнем Расуве. В воскресенье сотрудникам удалось извлечь сейф филиала Банка сельскохозяйственного развития в Дхунге — операция заняла почти восемь часов. Внутри находилось 1,5 крор наличными и золотые слитки на сумму 50 крор. Еще одно хранилище банка "Криши Викас" было найдено в Нувакоте.
По словам Кафле, работа осложняется тем, что местность остается труднодоступной, а уровень воды не спадает. В поисковых и спасательных миссиях задействованы почти 8 тысяч полицейских, однако многие банковские сейфы до сих пор числятся пропавшими. Власти призывают граждан не вскрывать найденные хранилища и сдавать их полиции, иначе им грозят уголовные преследования. Тем временем финансовые потери банков продолжают расти, а точная сумма ущерба пока не поддается оценке.