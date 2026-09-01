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"Норникель" представил проект золотоизвлекательной фабрики в Забайкалье

"Норникель" представил проект золотоизвлекательной фабрики в Забайкалье - 01.09.2026, ПРАЙМ

"Норникель" представил проект золотоизвлекательной фабрики в Забайкалье

Проектная мощность золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) в Забайкальском дивизионе (на Быстринском месторождении) составляет 2,7 миллиона тонн руды, сообщил... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T16:26+0300

2026-09-01T16:26+0300

2026-09-01T16:26+0300

промышленность

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Проектная мощность золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) в Забайкальском дивизионе (на Быстринском месторождении) составляет 2,7 миллиона тонн руды, сообщил "Норникель" в рамках ВЭФ-2026. "Компания привезла на форум проект золотоизвлекательной фабрики мощностью 2,7 миллиона тонн руды в год", - говорится в сообщении. Помимо этого, ведется модернизация Быстринского горно-обогатительного комбината (ГОК), на котором реализуются два ключевых проекта — измельчительные валки высокого давления (ИВВД и ИВВД-2). "Первый добавит участку измельчения производительность в 350 тысяч тонн руды. Второй расширит переработку более чем на 1 миллион тонн руды в год — до 13 миллионов тонн", - добавляется в сообщении. В конце августа "Норникель" сообщал, что завершит нулевой цикл строительства новой ЗИФ на Быстринском месторождении в феврале 2027 года. Компания планирует запустить золотоизвлекательную фабрику в Забайкальском дивизионе в конце 2027 года – начале 2028 года. Быстринский ГОК добывает и перерабатывает руду Быстринского полиметаллического месторождения открытым способом и производит медный, железорудный и золотосодержащий концентраты. Группа "Норильский никель" владеет 50,01% ООО "ГРК "Быстринское", "Интеррос" - 36,66%, компании United Resources Ltd. принадлежит 13,33%. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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