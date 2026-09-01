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У монтажников и мастеров сухого строительства в 1,5 раза выросла зарплата

У монтажников и мастеров сухого строительства в 1,5 раза выросла зарплата - 01.09.2026, ПРАЙМ

У монтажников и мастеров сухого строительства в 1,5 раза выросла зарплата

Зарплаты монтажников и мастеров сухого строительства продемонстрировали наиболее высокие темпы роста в российской стройотрасли за последний год, сообщил РИА... | 01.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-01T13:14+0300

2026-09-01T13:14+0300

2026-09-01T14:42+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Зарплаты монтажников и мастеров сухого строительства продемонстрировали наиболее высокие темпы роста в российской стройотрасли за последний год, сообщил РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. "Согласно ежеквартальному мониторингу, видим в ряде субъектов Российской Федерации снижение средней заработной платы в отрасли. Вместе с тем, по ряду специальностей, например сварщик, наблюдается прирост за год более 30%. Лидерами по строительным специальностям у нас стали монтажники и специалисты сухого строительства, монтирующие из гипсокартона стены, профиля, потолки. У них прирост по итогам года статистически составил 56%", – сказал он. По словам Глушкова, в целом заработные платы инженерно-технических кадров, как и разнорабочих, в российской стройотрасли сейчас не растут. Положительная динамика зарплатных предложений наблюдается в основном у квалифицированных рабочих. "В 2023-2024 годы мы фиксировали массовый рост зарплат по всем специальностям в стройке. Сейчас такого нет, очень разнонаправленные тенденции. Конечно, самый большой прирост зарплат происходит по тем специальностям, где мы конкурируем за кадры с промышленностью. Речь идет о специалистах, близких к инженерным, пусконаладочным работам", – добавил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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промышленность, недвижимость, владивосток, вэф