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У монтажников и мастеров сухого строительства в 1,5 раза выросла зарплата - 01.09.2026, ПРАЙМ
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У монтажников и мастеров сухого строительства в 1,5 раза выросла зарплата
У монтажников и мастеров сухого строительства в 1,5 раза выросла зарплата - 01.09.2026, ПРАЙМ
У монтажников и мастеров сухого строительства в 1,5 раза выросла зарплата
Зарплаты монтажников и мастеров сухого строительства продемонстрировали наиболее высокие темпы роста в российской стройотрасли за последний год, сообщил РИА... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T13:14+0300
2026-09-01T14:42+0300
промышленность
недвижимость
владивосток
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Зарплаты монтажников и мастеров сухого строительства продемонстрировали наиболее высокие темпы роста в российской стройотрасли за последний год, сообщил РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. "Согласно ежеквартальному мониторингу, видим в ряде субъектов Российской Федерации снижение средней заработной платы в отрасли. Вместе с тем, по ряду специальностей, например сварщик, наблюдается прирост за год более 30%. Лидерами по строительным специальностям у нас стали монтажники и специалисты сухого строительства, монтирующие из гипсокартона стены, профиля, потолки. У них прирост по итогам года статистически составил 56%", – сказал он. По словам Глушкова, в целом заработные платы инженерно-технических кадров, как и разнорабочих, в российской стройотрасли сейчас не растут. Положительная динамика зарплатных предложений наблюдается в основном у квалифицированных рабочих. "В 2023-2024 годы мы фиксировали массовый рост зарплат по всем специальностям в стройке. Сейчас такого нет, очень разнонаправленные тенденции. Конечно, самый большой прирост зарплат происходит по тем специальностям, где мы конкурируем за кадры с промышленностью. Речь идет о специалистах, близких к инженерным, пусконаладочным работам", – добавил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
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40
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40
промышленность, недвижимость, владивосток, вэф
Промышленность, Недвижимость, Владивосток, ВЭФ, ВЭФ-2026
13:14 01.09.2026 (обновлено: 14:42 01.09.2026)
 
У монтажников и мастеров сухого строительства в 1,5 раза выросла зарплата

Глушков: зарплаты монтажников и мастеров сухого строительства выросли за год на 56%

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - ПРАЙМ. Зарплаты монтажников и мастеров сухого строительства продемонстрировали наиболее высокие темпы роста в российской стройотрасли за последний год, сообщил РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.
"Согласно ежеквартальному мониторингу, видим в ряде субъектов Российской Федерации снижение средней заработной платы в отрасли. Вместе с тем, по ряду специальностей, например сварщик, наблюдается прирост за год более 30%. Лидерами по строительным специальностям у нас стали монтажники и специалисты сухого строительства, монтирующие из гипсокартона стены, профиля, потолки. У них прирост по итогам года статистически составил 56%", – сказал он.
По словам Глушкова, в целом заработные платы инженерно-технических кадров, как и разнорабочих, в российской стройотрасли сейчас не растут. Положительная динамика зарплатных предложений наблюдается в основном у квалифицированных рабочих.
"В 2023-2024 годы мы фиксировали массовый рост зарплат по всем специальностям в стройке. Сейчас такого нет, очень разнонаправленные тенденции. Конечно, самый большой прирост зарплат происходит по тем специальностям, где мы конкурируем за кадры с промышленностью. Речь идет о специалистах, близких к инженерным, пусконаладочным работам", – добавил он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026ПромышленностьНедвижимостьВладивостокВЭФ
 
 
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