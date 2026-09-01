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Novartis приостановила клинические испытания клеточной терапии - 01.09.2026, ПРАЙМ
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Novartis приостановила клинические испытания клеточной терапии
Novartis приостановила клинические испытания клеточной терапии - 01.09.2026, ПРАЙМ
Novartis приостановила клинические испытания клеточной терапии
Одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний, швейцарская Novartis приостановила испытания экспериментальной клеточной терапии аутоимунных и... | 01.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-01T09:27+0300
2026-09-01T09:31+0300
здоровье
общество
бизнес
европа
novartis
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний, швейцарская Novartis приостановила испытания экспериментальной клеточной терапии аутоимунных и неврологических расстройств после смерти трех пациентов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании. "Novartis в конце августа приостановила восемь клинических испытаний экспериментальной клеточной терапии, направленной на лечение аутоимунных и неврологических расстройств, после того, как три пациента скончались", - пишет издание. Представитель компании заявил газете, что три летальных случая произошли из-за тяжелой иммунной реакции. Неясно, когда скончались пациенты, указывает издание. Терапия под названием CAR-T работает путем удаления у пациента его собственных иммунных клеток, модификации их в лаборатории для обнаружения и уничтожения неисправных клеток, а затем повторного введения клеток в тело пациента, пишет газета. Представитель сообщил изданию, что проводится всесторонний анализ выявленных нарушений безопасности, и охарактеризовал смертельную иммунную реакцию как известный риск при такой терапии. Novartis International AG, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, занимает второе место на фармацевтическом рынке Европы. Штат компании составляет около 77 тысяч человек.
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здоровье, общество , бизнес, европа, novartis
Здоровье, Общество , Бизнес, ЕВРОПА, Novartis
09:27 01.09.2026 (обновлено: 09:31 01.09.2026)
 
Novartis приостановила клинические испытания клеточной терапии

WSJ: Novartis приостановила испытания клеточной терапии после смерти трех пациентов

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний, швейцарская Novartis приостановила испытания экспериментальной клеточной терапии аутоимунных и неврологических расстройств после смерти трех пациентов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.
"Novartis в конце августа приостановила восемь клинических испытаний экспериментальной клеточной терапии, направленной на лечение аутоимунных и неврологических расстройств, после того, как три пациента скончались", - пишет издание.
Представитель компании заявил газете, что три летальных случая произошли из-за тяжелой иммунной реакции. Неясно, когда скончались пациенты, указывает издание.
Терапия под названием CAR-T работает путем удаления у пациента его собственных иммунных клеток, модификации их в лаборатории для обнаружения и уничтожения неисправных клеток, а затем повторного введения клеток в тело пациента, пишет газета. Представитель сообщил изданию, что проводится всесторонний анализ выявленных нарушений безопасности, и охарактеризовал смертельную иммунную реакцию как известный риск при такой терапии.
Novartis International AG, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, занимает второе место на фармацевтическом рынке Европы. Штат компании составляет около 77 тысяч человек.
 
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